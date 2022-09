Dybala di nuovo alla Juve: lo rivogliono indietro

Delusione Angel Di Maria: i tifosi rivogliono l’argentino in bianconero. Battuto Ivan Perisic, all’Inter e de Ligt

E’ il momento giusto per fare i primi bilanci. In Serie A sono state giocate ben sette partite e la classifica parla molto chiaro: le squadre, che in estate erano considerate le favorite hanno avuto un inizio più complicato del previsto.

In testa alla classifica troviamo così il Napoli di Luciano Spalletti, che ha saputo reagire ai tanti addii, vincendo cinque partite e pareggiandone due. Un po’ a sorpresa a 17 punti troviamo anche l’Atalanta, un solo punto meno per l’Udinese di Sottil.

Veniamo dunque al Milan, che dopo il ko contro gli azzurri, è a tre punti dalla vetta. Più staccate Inter e Juventus, rispettivamente con 12 e 10 punti. Sono proprie i nerazzurri e i bianconeri ad essere finite nel mirino della critica. Lente di ingrandimento puntata su Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. Le loro panchine traballano ma fino a questo momento è arrivata la fiducia delle società ma i due italiani sono chiaramente sotto esame.

Nel tracciare un bilancio delle prime sette partite di campionato, oltre che delle due di Champions League, è inevitabile dare uno sguardo al passato. A chi c’era e che ora non c’è più.

SONDAGGIO CM.IT | Perisic, i tifosi rivogliono Dybala e Perisic

Il Napoli, come detto, ha saputo rispondere bene all’addio di un pilastro come Koulibaly, trovando un sostituto, come Kim, che sta facendo davvero bene. Non è un caso, infatti, che gli utenti telegram di Calciomercato.it, non abbiano votato per il centrale senegalese al sondaggio proposto dalle redazione. Ai tifosi è stato chiesto quale calciatore, che ha detto addio in estate, farebbe più comodo riavere in squadra: solo il 3% ha indicato il ritorno di Koulibaly sotto il Vesuvio. Percentuali basse anche per Franck Kessie in rossonero, solo il 9%.

I nostri utenti hanno deciso così di votare soprattutto per Ivan Perisic all’Inter e Paulo Dybala alla Juventus. Per il croato il 35% dei voti, il 37% per l’argentino. E’ evidente che i sostituti non siano ritenuti all’altezza: d’altronde i nerazzurri al momento hanno puntato su Darmian come esterno sinistro; i bianconeri su Di Maria. Per l’ex Psg il bilancio fino a questo momento non può che essere negativo. C’è, infine, chi punterebbe sul ritorno di De Ligt (16%), magari da affiancare a Bremer.