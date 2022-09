Arriva l’esonero ai bianconeri: individuato il nuovo allenatore

Ancora un cambio di panchina in vista. In Inghilterra tocca al Derby County che solleva dall’incarico Liam Rosenior, il quale è pronto a restare in altre vesti. Il nome del possibile sostituto

Colpo di scena in casa Derby County: i bianconeri Pride Park cambiano ancora una volta allenatore dopo l’addio in estate da parte di Wayne Rooney, ex leggenda del Manchester United che aveva deciso di lasciare dopo la retrocessione in terza serie. Le difficoltà dello scorso anno sembrano quindi non abbandonare ancora la società del presidente Mel Morris che ha sollevato dall’incarico l’allenatore Liam Rosenior che era arrivato ad interim proprio al posto di Rooney in estate.

Il Derby County ha peraltro vinto l’ultima gara disputata in League one contro il Wycombe in rimonta, e tornerà in campo il prossimo 1 ottobre. Intanto arriva un cambiamento importante che stravolge nuovamente l’assetto di un club ancora a caccia del proprio equilibrio dopo i problemi del recente passato.

Calciomercato, cambio al Derby County: Liam Rosenior sollevato dall’incarico

Come evidenziato da ‘Sky Sports UK’ Liam Rosenior è stato sollevato dal suo ruolo di allenatore ad interim del Derby County, ma rimarrà nello staff tecnico a Pride Park. I ‘Rams’ al momento non vivono una situazione particolarmente drammatica in campionato: sono settimi in League One, appena fuori dai playoff per differenza reti, dopo aver raccolto 14 punti nelle prime nove partite della stagione.

Rosenior fa parte del club dal 2019 ed era stato prima alle spalle di Cocu e poi dietro quelle dello stesso Rooney prima di raccoglierne momentaneamente l’eredità. Gli è stato offerto un ruolo all’interno dello staff ma la decisione deve ancora prenderla. Al suo posto in panchina al Derby County dovrebbe invece finire Paul Warne, tecnico del Rotherdam da ben sei anni, e favorito per i bianconeri.