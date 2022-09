Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 20 settembre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, a ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 20 settembre, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ si concentra sul momento delicato di Inter e Juventus e delle rispettive panchine. “L’Inter è con me“, il titolo principale dedicato ai nerazzurri e alla posizione di Simone Inzaghi, che pensa alle contromisure per risalire dal momento difficile e ribadisce che la squadra è unita e lo segue. Quanto ad Allegri, “Fiducia a tempo“, è quella che gli concede il club bianconero.

Il ‘Corriere dello Sport’ riprende invece, come titolo principale, le parole di Roberto Mancini, Ct della Nazionale, prima del doppio impegno di Nations League: “C’è solo Ciro“, si sfoga, parlando della preoccupante situazione degli attaccanti italiani. Immobile è l’unico centravanti nostrano titolare in squadre di un certo livello in Serie A. In alto, si celebra poi il momento del Napoli di Spalletti: “Tutti in fila dietro Lucio“. E si guarda a Inter e Juventus con i rispettivi allenatori in bilico: “Pronto soccorso, panchine a rischio“.

Anche ‘Tuttosport’ fa il punto della situazione delle panchine delle big. Su quella della Juventus, il titolo è piuttosto esplicativo: “#Allegriout? 80 milioni!“. Tale è la cifra che perderebbero complessivamente i bianconeri in caso di esonero del tecnico livornese. In alto: “Inter & Inzaghi, resa dei conti“. In casa Torino invece non si parla di divorzi, tutt’altro: “Vagnati, tira aria di rinnovo“.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

In Spagna, riflettori di calciomercato puntati su Marco Asensio. Il ‘Mundo Deportivo’ titola infatti, sul giocatore del Real Madrid: “Siguen a Asensio“, con il Barcellona che starebbe iniziando a pensare al talento in uscita dai ‘Blancos’. Intanto, il basket festeggia la vittoria dell’Europeo: “Showtime“, è il titolo dedicato alle celebrazioni della nazionale al palasport di Madrid.

In Francia, il titolo de ‘L’Equipe’ è invece dedicato alla nazionale di calcio e ai problemi che si porta dietro in vista del Mondiale: “En classe affaires“. Le tegole infortuni, il caso Pogba, quello riguardante il presidente della federcalcio Noel Le Graet. Insomma, i campioni del mondo, a due mesi dal Qatar, non se la passano bene, anzi.