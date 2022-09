La Sampdoria ha deciso: annuncio UFFICIALE su Giampaolo

Al termine del Cda della Sampdoria arriva l’annuncio sulla posizione di Marco Giampaolo: Romei e Lanna spiegano cosa accadrà

La decisione è arrivata: la Sampdoria, al termine del Cda che si è tenuto quest’oggi, ha scelto di continuare con Marco Giampaolo.

Nonostante l’ultimo posto in classifica e i soli due punti conquistati nelle prime sette giornate di campionato, il club ligure non ha imboccato la strada dell’esonero e del cambio in panchina. A spiegarlo è il presidente Marco Lanna e il vicepresidente Romei in alcune dichiarazioni riportate da ‘primocanale.it’: “Non è una fiducia a tempo. Prima di confronteremo con lui, ma le conferme a tempo non aiutano. Cerchiamo di uscirne insieme: se le cose vanno male la colpa è di tutti. Facciamo quadrato, la salvezza non dipende solo dai giocatori più rappresentativi”.

La linea è ribadita anche dal vicepresidente Romei: “Nessun dubbio sulla conferma di Giampaolo. Dobbiamo confrontarci con il mister e con la squadra, ma in quest’ultimo caso dobbiamo aspettare il ritorno dei Nazionali. Siamo convinti di aver allestito un buon gruppo: meritano fiducia”.

Sampdoria, Romei e l’interesse di Al Thani

Il vicepresidente della società blucerchiata ha commentato anche il presunto interesse di Al Thani per l’acquisto del club: “La lettera noi non l’abbiamo vista, dipende da Vidal e dalla Banca Lazard. Da quando siamo in carica, ci siamo sempre augurati che la cessione avvenga il prima possibile senza creare ostacoli a nessuno. Chi vuole la Samp sa il percorso e le regole: se vengono rispettate e se l’offerta è adeguata, la società potrà essere venduta”. Romei ha anche confermato la presenza di “soggetti interessati” spiegando però che la cessione non dipende dai dirigenti attualmente in carica.