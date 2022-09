De Rossi a ruota libera: l’annuncio sul futuro è chiaro

Daniele De Rossi, assistente di Roberto Mancini in Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista: annuncio sul futuro

Da domani sarà tempo di concentrarsi nuovamente sull’Italia. Durante la sosta per le nazionali gli Azzurri, targati Roberto Mancini, saranno impegnati nei match di Nations League in programma venerdì 23 settembre e lunedì 26, rispettivamente contro Inghilterra ed Ungheria. Due prove da non prendere sotto gamba, anche se si tratta oggettivamente di una competizione minore.

Il percorso per la rinascita è ancora estremamente lungo, perciò bisogna sfruttare fin da subito ogni minima occasione al fine di costruire un gruppo sempre più forte e compatto. Il CT, dal canto suo, ha deciso di cambiare in maniera drastica, dando maggior spazio ai giovani talenti italiani (e ne abbiamo diversi molto interessanti). Nei mesi a venire sarà ovviamente rilevante anche il contributo dello staff del mister, del quale attualmente fa parte pure Daniele De Rossi. A tal proposito, l’assistente di Mancini ha rilasciato stasera un’intervista – in diretta su ‘Rai 2’ – trattando vari argomenti, tra cui il suo futuro da allenatore. Per cominciare, l’ex capitano della Roma ha così risposto alla domanda su come ritrovare lo spirito giusto in Nazionale: “È un momento del calendario completamente diverso. Anche fisicamente i ragazzi saranno sicuramente più freschi. Gli stimoli ce li daranno questa manifestazione è la maglia che indossiamo. È una competizione nuova, bisogna prenderla seriamente rispettando tutti gli impegni“.

CONVOCAZIONI: “Con Mancini parliamo di tutti i giocatori, delle condizioni fisiche e delle motivazioni. Poi il mister fa le sue scelte e le spiegherà lui nel dettaglio in conferenza. Può succedere che alcuni giocatori non vengano convocati di nuovo in Nazionale, è capitato mille volte. Penso che a prescindere bisogna fidarsi del mister, che ha dimostrato di poter fare grandi cose”.

Italia, De Rossi: “Futuro? Ora sono concentrato sulla Nazionale”

FUTURO: “Abbiamo (parla con Marchisio, ndr) vissuto tante notti speciali, con questa maglia addosso si vivono sempre grandi emozioni. Non abbiamo alzato insieme coppe importanti, ma credo che abbiamo rispettato sempre la maglia. Quando mi metto in proprio come allenatore? Poteva succedere qualcosa a giugno o dopo, adesso è una fase di attesa. Al mister ho detto quello che vorrei che succedesse, ma ora ho la testa concentrata a pieno sulla Nazionale”.

FONTI DI ISPIRAZIONE: “Guardiola e De Zerbi sono due tra i più forti in circolazione ora. Mi piace molto quella filosofia di gioco, per questo mi sono innamorato di Luis Enrique dal primo giorno che l’ho avuto. Ora quel gioco lo fanno in parecchi, è una cosa che è già più vista adesso. Io devo apprendere da tutti, assorbire qualcosa anche da coloro che hanno una filosofia diversa. Ci saranno momenti in cui dovrò ricordarmi che esiste anche un calcio diverso rispetto a quello che fanno Guardiola, De Zerbi, Luis Enrique e in parte anche Spalletti, senza stravolgere l’idea originale. Bisogna costruirsi una propria identità e soprattutto studiare tutti i modi di guidare una squadra per essere preparati”.