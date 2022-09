Riunione in corso, domani la decisione sull’esonero

Domani può arrivare l’esonero in Serie A: convocata la riunione, almeno quattro i nomi per il sostituto

Panchine bollenti in Serie A. I risultati deludenti e la pausa per le Nazionali, consentono alle società di riflettere su un eventuale cambio di guida tecnica.

Se la Juventus ha deciso di andare avanti con Allegri, almeno per il momento, e Inzaghi ha incassato nuovamente la fiducia della società, altra situazione complicata è quella che vive Marco Giampaolo alla Sampdoria.

Due punti in sette partite, ancora zero vittorie in stagione e una posizione in classifica che fa scattare l’allarme. Dopo la sconfitta nel derby ligure con lo Spezia, il responsabile dell’area tecnica Osti si è affrettato a confermare il tecnico blucerchiato, ma la sua posizione resta comunque in bilico. La società, che vive un periodo di incertezza visto il possibile cambio di proprietà e una situazione economica non florida, sta riflettendo sul da farsi e una decisione arriverà nella giornata di domani. Martedì, infatti, è convocato il Consiglio di Amministrazione, al termine del quale arriva il verdetto sulla panchina sampdoriana.

Calciomercato Sampdoria, Giampaolo in bilico: domani la decisione

Come riporta ‘primocanale.it’, durante la riunione del Cda si discuterà anche della posizione del tecnico. Bisognerà allora vedere se la presa di posizione di Osti troverà consenso all’interno del Consiglio oppure la maggioranza sarà per il cambio in panchina. Un eventuale esonero sul quale pesa anche l’aspetto economico della vicenda.

Dovesse arrivare l’addio di Giampaolo, sono quattro i nomi dei possibili sostituto. Uno è il più semplice dal punto di vista economico: Roberto D’Aversa, ancora sotto contratto con la Sampdoria, e accostato anche alla panchina del Benevento. Tra i candidati un altro ex come Claudio Ranieri che, secondo la stessa fonte, avrebbe dato la disponibilità a parlare con la dirigenza blucerchiata. Infine, in posizione più defilata ci sono Daniele De Rossi, impegnato attualmente con la Nazionale, e Giuseppe Iachini, il terzo ex nel quartetto di potenziali sostituti di Giampaolo. Tecnico che aspetta il verdetto: domani è atteso il Cda che dirà se la Samp sceglierà la linea della continuità o proverà a dare una svolta cambiando allenatore.