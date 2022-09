Il Milan pronto a ripetersi: Maldini stuzzicato dal colpo alla Ibrahimovic

Il Milan pronto a ripetersi: Maldini studia il colpo alla Ibrahimovic, ma deve fare i conti con la concorrenza di Guardiola

Il Milan ha subito la sua prima sconfitta contro il Napoli. Un ko che brucia per Stefano Pioli che ha mostrato grande orgoglio per la prestazione fatta dai suoi, ma anche insoddisfazione per non essere riusciti a capitalizzare l’enorme mole di gioco prodotta.

Colpa anche di qualche errore di gioventù, inevitabile quando in campo ci sono tanti che l’esperienza la stanno facendo ora con la maglia rossonera. Ecco allora che, come è stato per Ibrahimovic, Maldini e Massara pregustano un nuovo colpo di qualità ed esperienza, un profilo in grado di innalzare il tasso tecnico della squadra, ma anche quello mentale.

Dopo lo svedese, ancora alle prese con il recupero post infortunio, Pioli si potrebbe ritrovare in rosa un altro calciatore abituato a palcoscenici importanti, con l’esperienza giusta per guidare i giovani nei momenti difficili e che sappia cosa significa vincere. Un’idea che nasce dalla possibilità di portarlo in Serie A gratis.

Calciomercato Milan, idea Kroos gratis

Il nome arriva dalla Spagna ed è quello di Toni Kroos. Il 34enne centrocampista tedesco è in scadenza di contratto con il Real Madrid. Stando a quanto riporta ‘elnacional.cat’, non ha ancora preso una decisione sul rinnovo: il calciatore vuole aspettare per capire quale sarà il suo utilizzo da parte di Ancelotti, soprattutto ora che Camavinga sta scalando le gerarchie.

Se il minutaggio non sarà adeguato, ecco che il tedesco potrebbe decidere di dire no al rinnovo, consapevole che comunque ci sarebbe da trovare anche un punto di incontro con il Real che offre un prolungamento annuale contro il biennale richiesto dall’ex Bayern. In questa situazione potrebbe inserirsi – per la stessa fonte – il Manchester City che si sta preparando a separarsi da Bernardo Silva. Occhio però all’ipotesi Milan: Kroos rappresenterebbe un rinforzo di grande qualità, innalzerebbe il livello tecnico della mediana di Pioli e garantirebbe esperienza in un reparto formato quasi esclusivamente da under 24. Un po’ quello che è stato Ibrahimovic per l’attacco: con lo svedese ha funzionato, perché allora non riprovarci?