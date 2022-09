Notte fonda per Inter e Juventus: Conte doppia soluzione

Juventus ed Inter vivono una fase di crisi sulla quale non si può più sorvolare: tifosi in fermento sui social.

Ci si aspettava una risposta importante dalla Juventus nella gara dell’U Power Stadium contro il Monza: segnale che non è affatto arrivato, anzi. I bianconeri si sono letteralmente disintegrati al cospetto degli uomini di Palladino: abulici e mai in partita, Max Allegri non ha potuto far altro che costatare un desolante status quo.

Squadra asettica, con una manovra costantemente priva di ritmo e di idee: anche prima dell’espulsione di Di Maria, la “Vecchia Signora” non ha mai dato la sensazione di poter azzannare la partita, mantenendo costantemente il proprio baricentro basso al cospetto di una squadra che solo una settimana prima aveva racimolato il primo sofferto punto in Serie A, e che invece si è ritrovata un pò inaspettatamente a dettare legge. Scenario non molto dissimile in casa Inter, con i tifosi nerazzurri che hanno avuto modo di contestare sui social l’operato di Inzaghi, le cui scelte hanno fatto storcere il naso.

Inter e Juventus, Antonio Conte “invocato” sui social

Al momento sia Inzaghi che Conte non sono in discussione, ma chiaramente lo scenario potrebbe cambiare nel caso in cui dovesse imperversare questo periodo di crisi. E così, i tifosi hanno cominciato già a sbizzarrirsi sui social, invocando il nome del possibile erede di Inzaghi ed Allegri. Sia la torcia bianconera che quella nerazzurra hanno trovato un punto di incontro su un profilo importante: Antonio Conte, che comunque ha contribuito alla ricostruzione di entrambe le compagini, in periodi e modi diversi. E così, immediatamente si è scatenato un vero e proprio putiferio sui social, con post inneggianti un possibile ritorno del tecnico pugliese in Serie A.

Solo un mister è in grado di far tornare la a #juventus a vincere ed il suo nome è #AntonioConte . — Ugo Riccardo Palazzi (@RiccardoPalazzi) September 18, 2022

#Juventus La squadra aveva 2 fuoriclasse:Marotta ed Antonio Conte. Andrea e John sanno il perché se ne andarono. Forse bisogna tornare indietro a quei 2 momenti ed analizzare perché successe . — Roby59 #IoVotoM5SconConte (@Roby5917) September 18, 2022

Senza parole Fabio… senza parole. Antonio Conte allenatore dell’Inter per definizione — fabiano💙🖤 (@iminter96) September 18, 2022

Squadra completamente allo sbando, senza anima e senza cuore. Manca un condottiero, uno che conosce lo stile juve, Antonio Conte #MonzaJuventus — Enjey ☆ ☆ ☆ (@TrafAlgAr86) September 18, 2022