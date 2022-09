“Impossibile che sia il titolare”: bocciatura pesante per Inzaghi

Il calciatore nerazzurro torna ad essere bersaglio dei tifosi. Momento davvero complicato per il titolare di Simone Inzaghi

L‘Inter ha trovato subito il vantaggio a Udine, nel match valevole per la settima giornata di Serie A, grazie ad un super goal su punizione di Barella. Il centrocampista ha battuto un incolpevole Silvestri con un calcio praticamente perfetto.

L’estremo difensore dei bianconeri si è poi superato su Bastoni, facendo arrabbiare i tifosi nerazzurri, portati subito a paragonare l’ex Verona al proprio portiere.

Samir Handanovic, dopo la grande prestazione contro il Torino, è tornato nel mirino della critica dei propri tifosi. Sulla rete dell’uno a uno dei bianconeri – autogol di Milan Skriniar – l’estremo difensore classe 1984 non è apparso esente da colpe.

I sostenitori nerazzurri si sono così letteralmente scatenati su Twitter, facendo ironia sul portiere. Tanti i cinguettii in cui si fa riferimento ad Handanovic e alla sua, ormai, celeberrima parata laser. Un modo per sottolineare l’immobilismo del calciatore sloveno, che nell’ultimo periodo della sua carriera è stato spesso accusato di non provare l’intervento in occasione di diversi goal, come successo quest’oggi a Udine.

Inter, critiche continue per Handanovic: Onana anche in Serie A

E’ ormai dalla passata stagione che Handanovic viene criticato dai propri tifosi. In questo inizio di campionato il vento non è cambiato. Il 38enne non sta convincendo e il match contro il Torino appare essere solo una parentesi.

I nerazzurri pensavano che l’arrivo di Onana, avrebbe portato lo sloveno in panchina ma così non è stato, almeno in parte. In campionato Handanovic, continua ad essere il titolare: i numeri non sono proprio dalla sua parte con 9 goal subiti in 7 match (quello contro l’Udinese è ancora in corso). Solo due le partite in cui ha mantenuto la porta inviolata.

In Champions League, Simone Inzaghi ha dato spazio a Onana. L’ex Ajax ha subito due goal dal Bayern Monaco ma senza particolari sbavature, poi il clean-shett contro il Viktoria Plzen. Ora i tifosi si augurano che ben presto il camerunese possa diventare il titolare anche in Serie A.

non è possibile che handanovic sia ancora il nostro portiere titolare — fra (@fraontw) September 18, 2022

E anche oggi #Handanovic ci regala la sua vista laser — Federica Martinez (@Fedescrive94) September 18, 2022

Gran gol di Skriniar dopo minuti di un inter arrembante verso Handanovic. — 🐝 MMM 🏖 (@eNo11) September 18, 2022

Non si butta Handanovic, patata laser ancora una volta. — Gio (@ilGGio) September 18, 2022

Handanovic che tenta la parata laser ma ha le pile scariche… MAI MAI MAI che si tuffi eh 🙄 #UdineseInter — Padre Nostro Eriksen 🍋🐇 🖤💙 (@pino_nostro) September 18, 2022