CM.IT | Infortunio Dybala, le ultime: il giallorosso non vuole rinunciare all’Argentina

Paulo Dybala, attaccante della Roma di Josè Mourinho, ha accusato un problema fisico nel riscaldamento della sfida contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: le ultime notizie di Calciomercato.it

Che per la Roma la serata sarebbe stata complessa lo si è capito quasi subito. Paulo Dybala, finora fondamentale con quattro reti e due assist nelle sue prime otto apparizioni da giallorosso, si è fermato ancor prima di cominciare.

L’argentino ha sofferto un fastidio al flessore che ha messo immediatamente in apprensione lui e tutto lo staff medico giallorosso, che ha deciso precauzionalmente di escluderlo dalla sfida all’Atalanta. Un ko pesante, che si è notato nel corso del match: senza l’imprevedibilità e la fantasia della Joya, far gol diventa difficile per i romanisti. L’ex bianconero non subiva problemi muscolari dallo scorso febbraio e si è deciso di non correre alcun rischio per volontà sia del club che dello stesso calciatore. Nelle prossime ore, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ci saranno novità sulle sue condizioni, ma l’ex Juventus non vuole rinunciare alla convocazione con la Nazionale dell’Argentina. Scaloni lo ha scelto per le sfide a Jamaica e Honduras e Dybala sa bene quanto sia importante rispondere alla sua chiamata, l’ultima prima del Mondiale.

Roma, i numeri del primo Dybala in giallorosso

Finora, lo score nel campionato italiano di Serie A per Paulo Dybala è senza dubbio di grandissimo livello. L’attaccante argentino, che ha lasciato la Juventus dopo sette stagioni a Torino, ha infatti realizzato finora tre reti in campionato, di cui una doppietta contro il Monza, e fornito due assist ai suoi compagni di squadra. Anche in Europa League la Joya si è sbloccata con la rete all’Helsinki nel gironcino della seconda competizione europea per club. Insomma, un buon inizio per Dybala che ora spera che non sia nulla di grave per continuare a far bene con la maglia giallorossa.