DIRETTA Serie A, Milan-Napoli 0-0 | Tocco di Giroud, palla a lato – LIVE

Il Milan ospita il Napoli nel big match in posticipo che chiude la settima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno prima della sosta per le Nazionali, che mette in palio tre punti già fondamentali nella corsa scudetto tra le due squadre al momento più accreditate per il titolo.

Da un lato i rossoneri di Stefano Pioli, dopo la vittoria in Champions League contro la Dinamo Zagabria, vanno a caccia del terzo successo di fila in campionato dopo quelli di misura nel derby con l’Inter e in trasferta contro la Sampdoria, per staccare i diretti avversari e portarsi in testa alla classifica di Serie A. Situazione pressoché identica, dall’altra parte, per gli azzurri di Luciano Spalletti, che mercoledì hanno espugnato Glasgow battendo i Rangers in campo internazionale e reduci da due successi consecutivi in terra italiana contro la Lazio e lo Spezia. Non saranno della partita i due bomber più attesi: Leao è squalificato, mentre Osimhen è infortunato. Nella passata stagione i partenopei si imposero 1-0 con il gol di Elmas. Calciomercato.it vi offre la super sfida del ‘Meazza’ in tempo reale.

Probabili Formazioni Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

