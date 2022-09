DIRETTA Serie A, Monza-Juventus | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Monza-Juventus, gara della settima giornata di Serie A

Attesa dalla trasferta in casa del Monza, la Juventus chiuderà oggi una delle settimane più brutte della storia recente. Penalizzata dalla clamorosa topica del VAR nella sfida contro la Salernitana, la squadra bianconera deve incolpare solamente se stessa per la rovinosa sconfitta casalinga contro il Benfica. Un risultato che rischia di compromettere quasi irrimediabilmente il cammino in Champions League e che ha contribuito a far addensare sempre più nubi attorno alla figura di Massimiliano Allegri. Finito nel mirino di critica e tifosi, l’allenatore toscano è obbligato a vincere per non vivere una sosta di campionato a dir poco infernale e allontanare gli spettri dell’esonero.

Un fantasma che si è invece trasformato in realtà per Giovanni Stroppa, sostituito da Raffaele Palladino. Il tecnico brainzolo farà l’esordio in Serie A contro la sua ex squadra, ma dovrà mettere da parte i sentimenti se vorrà tentare di compiere un’impresa. Di fronte si troverà una squadra decimata dagli infortuni, ma non solo. Alla lunga lista dei calciatori ancora ai box, si sono aggiunti anche gli squalificati Juan Guillerme Cuadrado e Arek Milik che, al pari dello stesso Allegri, non potranno essere della gara.

Formazioni ufficiali Monza-Juventus

MONZA (3-4-2-1):Di Gregorio; Marlon, Pablo Mari, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota All. Palladino

JUVENTUS (4-3-3):Perin; De Sciglio, Gatti, Danilo, Danilo; McKennie, Paredes, Miretti; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All. Landucci (Allegri squalificato)

CLASSIFICA SERIE A: