Vlahovic pronto ad accettare: alla Juve 80 milioni più bonus

L’avvio di stagione disastroso della Juventus non sembra proprio volersi arrestare. I bianconeri arrivano alla sosta dopo un ko contro il Monza. Vlahovic ancora a secco e dalla Spagna tornano voci sul futuro

La Juventus di Massimiliano Allegri arriva alla sosta per le nazionali nel peggior modo possibile. I bianconeri mancano l’appuntamento con la vittoria ormai dallo scorso 31 agosto e quest’oggi hanno completato una settimana terribile perdendo in casa del neopromosso Monza, che al contrario ha raccolto il primo successo stagionale.

Un ko inaspettato e che fa il paio con quello casalingo in Champions contro il Benfica di mercoledì, che a sua volta condiziona in modo importante le chance qualificazione della Juventus in un girone che ora si mette fortemente in salita. Gioco, rendimento e risultati in casa bianconera proprio non arrivano, e sul banco degli imputati chiaramente ci finisce soprattutto Massimiliano Allegri.

Dal punto di vista dei singoli calciatori le cose non vanno per nulla meglio: dal nervosismo di Di Maria ai passi indietro della difesa, fino alla sterilità di un attacco che proprio non riesce a mettere in condizione Dusan Vlahovic di esprimersi al meglio. Il serbo è rimasto a secco anche oggi, ma in generale calcia poco e ha pochissime chance a sua disposizione. Un profilo quello del centravanti bianconero, che al netto di tutto piace ancora in Premier.

Calciomercato Juventus, Vlahovic nel mirino del Tottenham se parte Kane: cifre da capogiro

La prossima estate la Juventus dovrà alzare la guardia proprio su Dusan Vlahovic. Il Tottenham inizia ad immaginare che Harry Kane potrebbe anche lasciare il club al termine dell’attuale annata, con il Bayern eventualmente pronto a provare a chiudere nel prossimo futuro.

Qualora le cose andassero in questo modo gli ‘Spurs’ dovrebbero andare a cercare un nuovo numero 9 di prima fascia con Conte e Paratici che potrebbero avere le idee chiare. Secondo quanto evidenziato da ‘Todofichajes.com’ il prescelto sarebbe proprio Dusan Vlahovic per il quale la Juventus potrebbe nel caso pensare anche di incassare per un affare che supererebbe gli 80 milioni di euro più bonus.

Nonostante sia un intoccabile per Allegri e la Juventus, potrebbero anche attendere un’offerta esorbitante. Il giocatore inoltre apprezzerebbe la destinazione eventuale, visto che il progetto juventino al momento non decolla.