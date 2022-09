Una sconfitta di troppo: Tuchel per ripartire subito

Il weekend nero delle big può portare ad un inatteso cambio in panchina: il tecnico traballa, è pronto Tuchel

Periodo nero per le big e non soltanto quelle italiane. Juventus e Inter hanno incassato due ko che pesano e molto. Allegri e Inzaghi vedono la loro posizione traballare, nonostante la fiducia ribadita dalle due società.

Del resto entrambe le formazioni erano partite con l’obiettivo di vincere lo scudetto ed ora si ritrovano già in affanno. I bianconeri hanno vinto appena due volte in sette partite, i nerazzurri ne hanno perse tre in campionato. Una situazione che potrebbe portare i dirigenti di Juve e Inter a prendere decisioni drastiche immediate o anche a fine stagione. In entrambi i casi, uno degli allenatori più frequentemente accostato alle due società è Thomas Tuchel da poco esonerato dal Chelsea, altra big alle prese con un inizio di stagione da dimenticare.

Ma proprio il nome dell’allenatore tedesco è in prima linea per un’altra panchina importante d’Europa: il Bayern Monaco. La sconfitta con l’Augusta ha fatto risprofondare i bavaresi in crisi, nonostante la vittoria in Champions contro il Barcellona. La posizione di Nagelsmann non è più tranquilla e un ribaltone è da tenere in considerazione.

Calciomercato, il Bayern soffia Tuchel alle italiane

Il cammino del Bayern Monaco in Bundesliga è deficitario: la squadra di Nagelsmann è reduce da quattro partite senza vittorie ed è attualmente quinta in classifica con un distacco di cinque punti dalla capolista Union Berlino. Una situazione non compromessa ma che necessita di una inversione di rotta immediata.

E’ questo ciò che stanno pensando i dirigenti della società tedesca stando a quanto riportato da Francesc Aguilar su Twitter. Si parla di un rapporto non sereno con la squadra e di un esonero evitato, al momento, grazie al successo con il Barcellona. Serve però il cambio di marcia, anche perché le voci su Thomas Tuchel sono già iniziate e con altri risultati negativi potrebbero aumentare ulteriormente. L’ex Chelsea, quindi, è pronto a tornare in panchina: dalla Juventus all’Inter, passando per il Beyern Monaco, non mancano certo big pronte ad accoglierlo.