Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 17 settembre

Da ‘La Gazzetta dello Sport’, a ‘Corriere dello Sport’ e ‘Tuttosport’: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 17 settembre, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Ampio spazio alla super sfida tra Milan e Napoli di domani sera su ‘La Gazzetta dello Sport’ dove campeggia ‘Gli Arcidiavoli’ evidenziando come capitan Calabria dovrà provare a fermare il fenomenale Kvaratskhelia, mentre Giroud è centravanti dalle reti pesanti e Tonali pronto per le battaglie a centrocampo. Sul versante Spalletti il focus sulla sua macchina da gol. Al centro ‘le mie nozze d’oro’ per Marcel Jacobs mentre non manca anche un approfondimento anche sulla Juventus: Allegri preparazione flop, da Pogba a Rabiot. Per Dzeko è ‘quota 100’ mentre ‘ritorna Juric per guidare la ricarica del Toro’.

Sul ‘Corriere dello Sport’ è ‘Milan-Napoli No var’ con Mauro che sottolinea: “Non rovinate la partita tra due realtà meravigliose”. ‘Allegri e Galliani incontro a rischio’ mentre al centro c’è anche spazio per la Lazio dopo il pesante KO di Europa League.

Su ‘Tuttosport’ al centro veleggia una foto di Angel Di Maria evidenziando come il Mondiale sia a Monza: infortuni e cali di forma fin qui lo hanno frenato mentre l’Argentina lo aspetta per il Qatar ma la Juve ha bisogno di lui. ‘Juric avverte il Toro’ in spalla mentre per il big match di domani il titolo è ‘Milan-Napoli quei geni dei ds’.

Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

All’estero il focus è in particolar modo sull’impresa della Spagna all’Eurobasket che arriva in finale battendo la Germania 96-91. Campeggia infatti ‘Heroes’ su As ed è celebrata anche sugli altri quotidiani iberici. L’Equipe invece dà spazio a Roger Federer.