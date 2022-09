Modulo ‘stravolto’ per Vlahovic, ma non l’ha deciso Allegri

La Juventus sta ricercando la miglior versione di Dusan Vlahovic per cercare di uscire da un momento complicato

Per allontanare via le critiche in vista della pausa delle prossime due settimane, alla formazione di Massimiliano Allegri – nel match in programma domani alle 15.00 in campionato contro il Monza – servirà necessariamente una vittoria.

Davanti ad una formazione in crisi da risultati, ma reduce dal cambio in panchina con la nomina di Raffaele Palladino come nuovo allenatore al posto dell’ex Stroppa, la Juventus avrà l’obbligo di ritrovare i tre punti sia per lasciarsi alle spalle un’ultima settimana da incubo sotto il profilo dei risultati, ma anche per non perdere quota rispetto alle formazioni che in questa fase si ritrovano in vetta alla classifica e con cui i bianconeri vorrebbero giocarsi il titolo fino alla fine.

Ritrovare il miglior Dusan Vlahovic diventa dunque un imperativo per la squadra di Massimiliano Allegri, che negli ultimi match ha fatto soprattutto affidamento sulla qualità di Arek Milik. A causa del rosso rimediato contro la Salernitana la scorsa domenica, però, il centravanti polacco domani pomeriggio non sarà a disposizione dei bianconeri.

Juventus, Milik può aiutare Vlahovic: i tifosi votano la coppia

Nel sondaggio lanciato questa mattina sui canali social di Calciomercato.it si è parlato del momento negativo attraversato da Dusan Vlahovic. Per questa ragione abbiamo sottoposto ai nostri utenti la seguente domanda: “Alla luce delle prestazioni e della recente condizione fisica cosa dovrebbe fare Allegri con Vlahovic al netto della squalifica di Milik?”.

Nel sondaggio lanciato su Telegram, i tifosi bianconeri non hanno esitato a rinnovare la fiducia nei confronti di Vlahovic, votando però il tandem già testato da Allegri nelle ultime uscite in coppia con Milik all’interno di un 3-5-2. Il polacco, dunque, viene visto come il miglior antidoto al momento negativo del centravanti ex Fiorentina.

Se la coppia tutta mancina è stata preferita dal 48% dei votanti, al secondo posto con il 28% si è posizionata l’opzione ‘Metterlo sempre in campo’, sempre in riferimento a Dusan Vlahovic. Per il 14% dei tifosi, invece, Allegri dovrebbe far riposare il serbo in panchina per un turno, mentre il 7% punterebbe tutto su Milik. Solo il 3% ha scelto ‘Altro’.