Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: settima giornata Serie A

Ultimo turno del campionato italiano di Serie A prima della sosta per le nazionali. Lo stop per le selezioni di ciascun paese sarà il passaggio finale prima di arrivare al Mondiale in Qatar, nel mezzo ci sarà un tour de force per i club che durerà fino al 13 novembre in Italia. Tornando a noi, stasera si parte con Salernitana-Lecce, mentre i big match di giornata saranno due: Udinese-Inter e Milan-Napoli.

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della settima giornata di Serie A

Salernitana-Lecce venerdì ore 20.45

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Di Francesco, Ceesay, Banda.

TOP: Piatek è bomber di striscia. Occhio agli scatti di Banda

FLOP: Di Francesco non è la vostra prima scelta

RISCHIATUTTO: Mazzocchi sembra ispirato

Bologna-Empoli sabato ore 15

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano.

TOP: Arnautovic rientra ed è una garanzia. Bene Satriano

FLOP: Marin sembra avere qualche tempo di difficoltà

RISCHIATUTTO: Soriano tornerà al gol?

Spezia-Sampdoria sabato ore 18

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

TOP: Bastoni e Djuricic i giocatori più in forma

FLOP: Villar non ci convince

RISCHIATUTTO: Leris ha una grande propulsione

Torino-Sassuolo sabato ore 20.45

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos.

TOP: Radonjic rientra a pieno regime. Frattesi in trasferta punge

FLOP: Lauriente non ci fa impazzire

RISCHIATUTTO: Pellegri può farvi esultare

Udinese-Inter domenica ore 12.30

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Lautaro, Dzeko.

TOP: Dzeko è in grande forma. Pereyra va sempre schierato!

FLOP: Darmian potrebbe andare in difficoltà

RISCHIATUTTO: Mkhitaryan è in crescita

CREMONESE-LAZIO domenica ore 15:00

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Hendry, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Ascacibar, Meité, Valeri; Pickel; Dessers, Okereke.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

TOP: Voglia di riscatto di Immobile dopo la coppa! Ci piacciono Luis Alberto e Valeri

FLOP: Chiriches è l’uomo più a rischio

RISCHIATUTTO: Con Dessers prima o poi prenderete il gol in rovesciata. Può essere il momento giusto

FIORENTINA-VERONA domenica ore 15:00

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouamé, Jovic, Sottil.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Coppola; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lazovic; Henry, Lasagna.

TOP: Biraghi da rilanciare! Bonaventura e Henry da bonus

FLOP: Gunter è meglio lasciarlo fuori

RISCHIATUTTO: Inizio troppo brutto per esser vero ma è destinato a svoltare, puntate su Ilic

MONZA-JUVENTUS domenica ore 15:00

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Gytkjaer, Caprari.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, McKennie, Paredes, Fagioli, Kostic; Kean, Vlahovic.

TOP: Vlahovic tornerà a segnare! Bremer e Birindelli possono essere delle buone idee

FLOP: ci fidiamo poco di Marlon

RISCHIATUTTO: Mota l’uomo della svolta brianzola

ROMA-ATALANTA domenica ore 18:00

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Malinovskyi; Hojlund.

TOP: Dybala ha il piede caldo! Sì a Spinazzolo, Ederson e Koopmeiners

FLOP: Mancini può andare in difficoltà

RISCHIATUTTO: Cristante è l’ex giusto per il bonus a sorpresa

MILAN-NAPOLI domenica ore 20:45

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

TOP: Kvaratskhelia la certezza! Ci piacciono Hernendaz, Zielinski e Giroud

FLOP: Calabria può faticare tanto

RISCHIATUTTO: Pobega può trovare il bis in campionato, non sottovalutatelo