Emergenza Juve, ora è UFFICIALE: fuori dai convocati

Brutte notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri dopo l’annuncio ufficiale diffuso nel corso del pomeriggio

Piove sul bagnato in casa Juventus dopo le ultime deludenti vicende di campo. Il momento negativo per Massimiliano Allegri sembra non avere fine, in una settimana in cui da più parti è stata messa in discussione anche la posizione come allenatore sulla panchina bianconera.

Voci su un possibile esonero a parte, la testa del tecnico toscano in questo momento è rivolta esclusivamente al prossimo impegno della Juve in campionato. Domenica alle 15.00 la sfida in trasferta contro il Monza può rappresentare un vero e proprio bivio dentro la stagione dei bianconeri: da una parte la vittoria consentirebbe alla squadra di affrontare con maggiore serenità la sosta di fine settembre, dall’altra – invece – un risultato negativo potrebbe far sprofondare ulteriormente l’umore che si respira alla Continassa.

A complicare i piani della Juventus, come appreso dal comunicato ufficiale della Nazionale Francese, è l’infortunio di Adrien Rabiot. Rimasto fuori nelle ultime due partite giocate contro Salernitana e Benfica per un infortunio muscolare al polpaccio sinistro, il centrocampista francese si perderà anche gli impegni di fine settembre con la selezione transalpina.

Juventus, la Francia toglie Rabiot dai convocati

Una scelta, quella presa dal commissario tecnico Didier Deschamps, più che altro a titolo precauzionale, per cercare di non complicare il recupero del calciatore della Juventus, rimpiazzato nell’elenco dei convocati da Kamara dell’Aston Villa. Come spiegato anche nel dettaglio dal bollettino diffuso dalla federazione francese, Rabiot non sarà a disposizione di Allegri in vista del prossimo match in campionato contro il Monza.

Questo il comunicato diffuso pochi minuti fa dalla federazione: “Il centrocampista della Juventus, non ancora recuperato, viene sostituito dal giocatore dell’Aston Villa. Vista l’evoluzione dell’infortunio muscolare al polpaccio sinistro di Adrien Rabiot, che alla fine non potrà partecipare al match di Serie A tra Juventus Torino e Monza di domenica, Didier Deschamps ha deciso, in via precauzionale e dopo aver discusso con il giocatore e il dottor Franck Le Gall, di sostituirlo nel gruppo, convocando per lunedì a Clairefontaine Boubacar Kamara. La squadra francese affronterà l’Austria giovedì 22 settembre allo Stade de France e la Danimarca, tre giorni dopo, a Copenaghen”.