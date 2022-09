DIRETTA Europa League, Midtjylland-Lazio 1-0 | Paulinho gol LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Midtjylland-Lazio, gara della seconda giornata della fase a gironi di Europa League

Dopo il convincente successo per 4-2 nella gara d’esordio contro il Feyenoord, la Lazio è attesa dalla trasferta in casa del Midtjylland nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Reduce dalla vittoria contro il Verona, la squadra allenata da Maurizio Sarri giocherà lontano dallo Stadio Olimpico dopo tre partite consecutive in casa. La gara in Danimarca rappresenterà dunque una buona occasione per raggiungere il primo successo in trasferta, dopo i pareggi in campionato contro Torino e Sampdoria.

Senza l’infortunato Zaccagni, i biancocelesti affronteranno una squadra che sta vivendo una crisi di risultati e di gioco. Nelle ultime dieci partite ufficiali, infatti, i danesi hanno vinto appena due partite, perdendone cinque e pareggiandone tre. Un ruolino di marcia non certo invidiabile, reso ancora più amaro dai venti gol subiti. Dopo la vittoria alla prima giornata contro lo Sturm Graz, gli uomini allenati da Albert Capellas hanno un vitale bisogno di fare punti se vogliono conservare qualche speranza nel girone F. Calciomercato.itseguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Midtjylland-Lazio

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lössl; Thychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Olsson, Martinez, Evander; Isaksen, Kaba, Dreyer. All. Capellas

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Radu; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

CLASSIFICA GRUPPO F: Lazio 3, Sturm Graz 3, Midtjylland 0, Feyenoord 0