DIRETTA Conference League, Basaksehir-Fiorentina: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Fatih Terim’ tra il Basaksehir di Emre Belozoglu e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

La Fiorentina è di scena sul campo del Basaksehir in quel di Istanbul in una gara valida per la seconda giornata del gruppo A di Conference League, in una sfida tra le due formazioni sulla carta favorite per il passaggio del turno, ma che vivono momenti di forma diametralmente opposti.

Da un lato i viola di Vincenzo Italiano sono reduci da una striscia negativa di sette partite senza vittorie tra Conference e Serie A, tra cui quella la sconfitta di domenica scorsa in campionato contro il Bologna. Dopo il deludente pareggio nel primo turno contro i modesti lettoni dell’RFS Riga e privi di Castrovilli e Milenkovic, i gigliati vogliono tornare al successo per non rischiare di complicare il loro cammino in campo europeo. Dall’altro i turchi dell’ex interista Emre Belozoglu, invece, vogliono allungare la striscia di cinque vittorie di fila considerando tutte le competizioni, compresa quella dell’esordio nel girone contro gli scozzesi degli Hearts che hanno messo già una seria ipoteca sulla qualificazione. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Fatih Terim’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Basaksehir-Fiorentina

Istanbul Başakşehir (4-3-3): Sengezer; Caicara, Touba, Ndayishimiye, Ali Kaldirim; Aleksic, Biglia, Ozkan; Gurler, Okaka, Chouiar.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara.

CLASSIFICA GRUPPO A: Basaksehir punti 3, RFS Riga 1, FIORENTINA 1, Hearts 0.