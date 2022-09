Disfatta Lazio, chieste le dimissioni di Sarri: “E’ indifendibile”

Bruttissima sconfitta della Lazio travolta questo pomeriggio per 5-1 dal Midtjylland in Europa League

Frenata improvvisa per la Lazio in Europa League. In terra danese la formazione di Maurizio Sarri questo pomeriggio è uscita nettamente sconfitta contro il Midtjylland per 5-1, in quella che può già essere considerata come la peggiore prestazione dei biancocelesti in questa stagione.

Dopo l’esordio vincente nella competizione europea di settimana scorsa all’Olimpico contro il Feyenoord per 4-2, quest’oggi la Lazio ha messo in campo la propria peggiore versione possibile. Una sconfitta senza appello per Maurizio Sarri e la sua squadra che in Danimarca ha mostrato fin troppe fragilità in difesa. Bocciato dunque il mini-turnover adottato dal tecnico toscano, che adesso dovrà essere bravo a gestire i postumi della sconfitta nei prossimi giorni.

Una sconfitta che per certi versi ricorda quella ottenuta dalla Roma durante la passata stagione in Conference League, quando nella fase a gironi la squadra di José Mourinho venne stesa dai norvegesi per 6-1. Un risultato da cui però nacque una grande reazione del club giallorosso e che portò alla vittoria finale della competizione.

Midtjylland-Lazio 5-1, chieste le dimissioni di Sarri

Lazio che avrà l’opportunità di riscattarsi in campionato già a partire da domenica 18 settembre, quando – nell’ultimo appuntamento ufficiale prima della sosta delle nazionali – affronterà in trasferta la Cremonese. Biancocelesti che tutto sommato hanno avuto un buon inizio di stagione in Serie A, ottenendo nelle prime sei giornate 11 punti, passando per una vittoria molto importante come quella ai danni dell’Inter.

Tornando alla partita di questo pomeriggio, però, va detto che il risultato subito in Danimarca ha comprensibilmente attirato l’ira dei tifosi della Lazio, i quali hanno definito il 5-1 contro il Midtjylland come ‘una delle pagine più buie’ della storia del club biancoceleste. In particolare, il popolo laziale ha individuato nel tecnico Maurizio Sarri il principale responsabile della disfatta, prendendolo di mira sui social negli ultimi minuti.

Queste le principali reazioni contro l’allenatore biancoceleste, nelle quali i tifosi della Lazio chiedono espressamente le dimissioni del tecnico dopo il risultato del match europeo:

Una delle pagine più buie della storia laziale nelle competizioni europee. Non poteva arrivare che con un allenatore come #Sarri. Se fosse un uomo, stasera stessa dovrebbe dimettersi…ma non lo farà, perché i 3 milioni di euro annuì gli fanno troppo comodo. #vergogna. — marcomiscio (@marcomiscio) September 15, 2022

#Sarri vattene. Incapace di motivare 11 giocatori contro una banda di dilettanti. Indifendibile. Chiacchierone. #MidtjyllandLazio #EuropaLeague — Giovanni Lanzi (@GiovanniLanzi2) September 15, 2022

Inammissibile fare certe figuracce in #Europa contro una squadra modesta. #MidtjyllandLazio #UEL #Sarri Da mandare tutti in ritiro anche durante la sosta. — Marco Piccari (@marcopiccari1) September 15, 2022

Questo è quello che che succede quando non gioca Patric Ricordatelo in futuro#Lazio #MidtjyllandLazio #EuropaLeague — TrueSt🍩ry (@TrueStoryX10) September 15, 2022

La Lazio del Comandante #Sarri sta prendendo cinque pappine da una semisconosciuta squadra danese. Sono curioso di leggere i commenti domani per capire se davvero l'unico tecnico scarso è #Allegri. — Loreto Antonucci (@LoretoAntonucci) September 15, 2022