TV PLAY | Juve, Di Maria sotto accusa: “Comportamento sgradevole”

L’atteggiamento disinteressato di Angel Di Maria sul finale del match tra Juventus e Benfica ha fatto discutere nelle ultime ore

Dopo la clamorosa sconfitta rimediata ieri sera a Torino contro il Benfica, il girone della Juventus in Champions League si è decisamente complicato. I bianconeri, a quota zero punti dopo le prime due giornate, dovranno necessariamente ottenere il massimo dagli ultimi quattro match a disposizione.

Un momento difficile per la Juve di Allegri, del quale abbiamo discusso su Calciomercato.it in onda su Tv Play con il giornalista Emanuele Gamba: “I fischi dello Stadium? Sono una costante da un anno e mezzo. Se Allegri lo fa sempre e non è una novità che rientra negli spogliatoi, Paredes e McKennie mi sono sembrati molto distratti, mentre quello successo con Di Maria è evidente. Ieri il giocatore ha girato le spalle ai tifosi, si è comportato in maniera molto sgradevole ed ha dimostrato che non ha vero interesse. C’è una battuta che dice che Di Maria è un giocatore dell’Argentina in prestito alla Juventus e questo mostra la situazione che vediamo in casa Juventus”.

Argentino che si è reso protagonista di un siparietto con Milik al termine dell’incontro, nel quale probabilmente ha chiesto spiegazioni proprio al polacco sul cambio operato da Allegri: “Non vuole prendersi la responsabilità di questo disastro. La sconfitta? Credo che attualmente il Benfica è una squadra più forte della Juventus, cosi come i club portoghesi sono nel complesso superiori a quelli italiani”.

Tornando sulla sostituzione Milik-Fagioli, Gamba ha spiegato: “Qui vado a favore di Allegri. Ad inizio ripresa era una mattanza a favore dei portoghesi, la squadra era squilibrata con Di Maria e le due punte e questo cambio ha rimediato parzialmente la situazione. Non l’ha risolta ma ha rimediato. Lui non è del tutto bollito”.

Calciomercato Juve, esonero Allegri: “Non c’è questa sensazione”

ALLEGRI A RISCHIO – “Devo rispondere io o Arrivabene? Le sue parole sono chiare, ma loro stanno lavorando su questo. Il fatto che non riusciamo a capirlo dipende dal fatto che non lo sanno neanche loro quello che sta succedendo. Allegri fino a ieri era intoccabile anche per ragioni economiche, ma dopo questo disastro alla Juve stanno facendo due conti. Costa di più mandare via Allegri o non andare in Champions League? Al momento non c’è paura di andare via sul fronte interno, certo se perdi a Monza può succedere di tutto. Il problema è che attualmente in società non c’è nessuno capace di prendersi le responsabilità, penso a quello che ha fatto Marotta dopo le sconfitte contro Bayern Monaco e Milan. Alla fine la crisi è rimasta in confini abbastanza limitati e l’Inter ha vinto due partite. I tifosi vogliono sapere qual è la linea, di chi è la responsabilità? Posso capire Agnelli che sono tre anni che sbaglia, prima l’esonero e poi la riassunzione e quindi ora ha paura di prendersi responsabilità”.

ESONERO ALLEGRI – “Al momento non c’è la sensazione che il tecnico venga sicuramente esonerato. E’ chiaro che se la Juve perde 3 a 0 a Monza è difficile difendere ancora il tecnico. La classifica mostra ad ora che la Juve è competitiva per lo scudetto, nessuna squadra finora è in fuga, ma se la sensazione precipita io presumo che, in tal caso, qualcuno succederà”.