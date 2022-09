Calciomercato Inter, Skriniar non rinnova: al Psg a metà prezzo

Il destino di Milan Skriniar è ancora in dubbio dopo un’estate tormentata e in cui alla fine è rimasto all’Inter. Il pericolo di perdere lo slovacco non è svanito

Milan Skriniar è stato ed è un perno assoluto dell’Inter e su questo non ci sono dubbi. Nonostante i tantissimi rumors d’addio che hanno tormentato i tifosi e il calciatore per settimane.

Alla fine, la lunghissima trattativa tra i nerazzurri e il PSG è terminata con un lieto fine per i tifosi della Beneamata. L’ex Sampdoria è rimasto nel cuore della difesa dei milanesi, per cui resta uomo importantissimo negli equilibri di Simone Inzaghi. L’ennesima dimostrazione è arrivata anche nella partita di Champions League di ieri sera contro il Viktoria Plzen, in cui lo slovacco ha dominato senza troppi problemi. Pericolo scampato, quindi? Per il momento sì, ma molto presto le cose potrebbero cambiare. Il contratto di Skriniar, infatti, scadrà a giugno del 2023 e il rinnovo di contratto non è ancora arrivato. Il PSG, inoltre, potrebbe presto tornare alla carica per il centrale e questa volta in maniera decisiva.

Il PSG non si arrende e punta Skriniar con il maxi sconto

Beppe Marotta si è espresso con deciso ottimismo sul rinnovo di Skriniar, ma secondo quanto riporta ‘todofichajes’, il calciatore avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo con l’idea di andare via. In realtà, ci risulta che le contrattazioni stiano andando avanti, con l’intenzione di arrivare a una conclusione positiva. Comunque, dalla Spagna sottolineano anche che il PSG è pronto a fare sul serio già da gennaio, senza aspettare di prendere il calciatore a zero. E stavolta i francesi puntano a chiudere per meno di 40 milioni di euro.

Negli scorsi giorni, anche l’ex centrocampista Angelo Di Livio nella trasmissione ‘Calcio Totale’ su Rai 2 ha espresso alcune perplessità sulle parole di Skriniar sul rinnovo, come riporta ‘interlive.it’. Il difensore aveva detto: “Se un calciatore vuole restare nella squadra in cui si trova lo dice apertamente. In pratica, è come se avesse detto: ‘Io non rinnoverò mai con l’Inter’. Un messaggio chiaro lanciato alla società”.