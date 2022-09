Screzi nello spogliatoio, super panchina a rischio: Tuchel ‘ritorna‘ subito

Calciomercato, dissidi nello spogliatoio potrebbero portare ad un clamoroso ribaltone: l’ultima indiscrezione rilanciata dalla “Bild”.

La stagione calcistica è ormai entrata nel vivo, al punto che soprattutto le squadre più in voga sono impegnate ogni tre giorni in campo nazionale ed internazionale. In concomitanza dell’intensificarsi delle gare ufficiali, chiaramente, aumenta anche il rischio per gli allenatori di essere esonerati. Ne sa qualcosa Tuchel, al quale il Chelsea ha annunciato la clamorosa separazione poco meno di una settimana fa, dopo l’inaspettata debacle rimediata dai Blues sul campo della Dinamo Zagabria.

Il tecnico tedesco ha preferito rintanarsi in un silenzio carico di mille parole, non scendendo nei meandri dei motivi che hanno portato alla decisione di Todd Boehly neanche nello stringato messaggio social scritto qualche giorno fa. Ed è chiaro che ora come ora l’ex allenatore dei londinesi possa essere accostato alle panchine dei club più in voga del Vecchio Continente. Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Germania, ci sarebbero interessanti novità a tal proposito, con la candidatura di Tuchel che potrebbe ritornare in auge per la panchina del Bayern Monaco.

Screzi nello spogliatoio del Bayern, salta la panchina di Nagelsmann?

Secondo quanto riportato dalla BILD, infatti, i calciatori del Bayern Monaco avrebbero esternato dei dubbi in merito alle capacità di Julian Nagelsmann di tenere saldo lo spogliatoio. I bavaresi, che in campionato hanno ottenuto “solo” 12 punti nelle prime 6 apparizioni ufficiali, sono reduci da due pareggi consecutivi contro Stoccarda ed Union Berlino: il clima alla vigilia della super sfida contro il Barcellona, però, non sarebbe dei più rosei. Muller e compagni accuserebbero Nagelsmann di non assumersi le proprie responsabilità dopo gli ultimi risultati deludenti in Bundesliga: anche dopo l’ultimo pareggio, propiziato da un rigore causato in extremis da de Ligt, l’ex tecnico del Lipsia ha puntato il dito sugli errori dei singoli dei suoi ragazzi.

Stando così le cose, non è escluso che la candidatura di Tuchel possa prendere quota, soprattutto nel caso in cui la corazzata tedesca non dovesse trovare quella continuità di rendimento in campionato che tutto il mondo Bayern si aspetta. Al momento è solo un’ipotesi, in futuro chissà.