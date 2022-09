Rinnovo Leao e nuova proprietà del Milan: Maldini dice tutto

Paolo Maldini ha parlato poco prima del fischio d’inizio tra Milan e Dinamo Zagabria. Il dirigente ha risposto anche sul rinnovo di Rafael Leao

Paolo Maldini è uno dei volti e dei simboli del Milan e tutti glielo riconoscono. Dopo una carriera a tinte rossonere, in cui ha scritto la storia del club rossonero, ora il direttore dell’area tecnica, sta facendo molto bene anche in società.

Un progetto, quello dei rossoneri, che non guardia in faccia nessuno e che, pur senza tanti fondi e nel pieno di un ribaltone societario, ha portato uno scudetto per certi versi inaspettato. Quest’anno il Milan punta a fare bene anche in Champions League, dopo che nella scorsa stagione comunque non aveva sfigurato. Maldini ne ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ poco prima del match contro la Dinamo Zagabria: “Sognare non costa nulla, anche se quest’anno non siamo ancora pronti per giocare una finale. Siamo indietro rispetto ad alcuni club, ma noi abbiamo il nostro percorso. E poi non penso che le altre vorranno affrontarci. Dovremo cogliere l’opportunità di essere protagonisti”.

Maldini sul rinnovo di Leao, il calciomercato e la nuova proprietà

Non è l’unico tema affrontato da Maldini prima della sfida di Champions. Infatti, il dirigente torna a parlare del calciomercato estivo in questi termini: “Sono contento per quello che abbiamo fatto. Credo che ora la squadra sia più forte rispetto a quella di un anno fa”.

E poi c’è un tema molto caldo, e per certi versi scomodo, in casa rossonera, quello relativo il rinnovo di un calciatore importante come Rafael Leao: “Abbiamo già iniziato a parlarne da tempo con lui, Bennacer e Kalulu. Ogni rinnovo può essere più complicato o più facile. La volontà dei giocatori fa tanto, poi la volontà del club c’è”.

Non possono mancare anche delle dichiarazioni sulla nuova proprietà: “Le possibilità economiche del Milan già in quest’anno e nel prossimo saranno maggiori perché ci saranno più ricavi. Per competere per la Champions ci vuole altro, e questo lo sappiamo. Sognare però è doveroso, se no non sarei qui”.