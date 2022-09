Milan, 4 nuovi ‘acquisti’: prima mossa UFFICIALE di Red Bird

Il Milan ha annunciato nel pomeriggio le primissime novità dopo il passaggio della società nelle mani di Red Bird

Dopo aver acquisito lo scorso 31 agosto il 99,93% delle quote del Milan dal fondo Elliot, per un valore totale pari a 1,2 miliardi di euro, RedBird Capital Partners questo pomeriggio ha annunciato ufficialmente le prime mosse da fondo proprietario del club rossonero.

Nella nota diramata dalla società sul proprio sito poche ore fa, è stato infatti comunicato pubblicamente il nuovo Consiglio di Amministrazione del Milan. Rispettando quanto era stato anticipato nei giorni scorsi, Paolo Scaroni è stato confermato alla guida del club come presidente della dirigenza rossonera. Nomina che è stata rinnovata anche nei confronti di Ivan Gazidis, il quale rimarrà nelle vesti di Amministratore Delegato.

Rispetto al precedente Cda, invece, il Milan ha salutato ufficialmente 3 membri: Alfredo Craca, Massimo Ferrari e Marco Patuano, ringraziati dal presidente Scaroni per aver “dimostrato grande visione manageriale, insieme a un’eccezionale disponibilità e passione per i colori, contribuendo a favorire il positivo andamento del Club in questi anni”.

Milan, UFFICIALE il nuovo CdA: Scaroni confermato presidente, Gazidis amministratore delegato

Tra i volti nuovi, invece, sono stati nominati ben quattro Consiglieri in quota Red Bird, a partire ovviamente da Gerry Cardinale, CEO della società che da poche settimane ha ottenuto il pieno controllo del Milan. Insieme al numero uno, ci sarà anche il vice presidente di RedBird Isaac Halyard e Alec Scheiner, considerato il braccio destro di Cardinale. Ultimo nome quello del miliardario Niraj Shah, importante uomo d’affari conosciuto come re dei prodotti per la casa negli USA.

Nel comunicato del Milan, infine, il presidente Scaroni ha ringraziato l’intero Consiglio per la carica rinnovata: “Sono grato per la fiducia che i nuovi azionisti hanno espresso nei miei confronti. È per me una grande responsabilità e un privilegio aver l’opportunità di poter continuare a guidare il Consiglio di Amministrazione del Club, in una fase in cui siamo tutti chiamati a dare un rinnovato impulso al progetto per costruire un Milan sostenibile e vincente“.