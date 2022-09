Juventus-Benfica, Allegri: “Vlahovic come Haaland e Mbappe. Squalifica? Meglio la multa”

Vigilia di Champions League per la Juventus: le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Danilo

Dopo le polemiche arbitrali post campionato contro la Salernitana, la Juventus è attesa dallo scontro in Champions con il Benfica per il secondo match della fase a gironi.

Match delicato per la squadra bianconera, reduce dal ko all’esordio stagionale in Europa in casa del Paris Saint-Germain. Il tecnico della ‘Vecchia Signora’, Massimiliano Allegri, interviene nella sala stampa dell’Allianz Stadium alla vigilia della sfida contro i portoghesi, affiancato in conferenza da Danilo.

Allegri parte dalle possibili scelte di formazione: “Abbiamo recuperato Di Maria, non so se giocherà dall’inizio. Szczesny sta finendo l’allenamento e può essere a disposizione. Alex Sandro ha un problema all’adduttore, lo valuteremo per Monza. Locatelli e Rabiot sono out”.

GARA DELICATA – Domani non è decisiva ma importante. Servirà una prestazione da squadra compatta e stare dentro la partita. In Europa il minimo errore lo paghi a caro prezzo”.

PRESTAZIONI – “Non dobbiamo strafare, dobbiamo solo fare. Nel calcio è così. In certi momenti serve equilibrio, abbiamo 95 minuti di tempo per vincerla. Questa deve essere la nostra forza, perdiamo la pazienza molto presto. Alle volte si vince anche al novantesimo e ogni partita è difficile da vincere”

VLAHOVIC – Allegri risponde alla domanda di Calciomercato.it sul momento di Vlahovic: “Dusan l’ho visto bene, sta crescendo e migliorando in molti aspetti. Sono contento delle sue prestazioni. Dei giocatori ancora giovani, in quel ruolo, è uno dei tre migliori insieme ad Haaland e Mbappe“.

POLEMICHE ARBITRALI – “Non entro del merito delle decisioni dell’arbitro, per me l’argomento si è chiuso domenica sera. Non so se sarà squalificato o meno: per quello che è il mio pensiero, io agli allenatori farei pagare una multa e magari facendo beneficenza per aiutare chi ne ha bisogno. Piuttosto che non farmi andare in panchina, sarei più contento se mi facessero pagare una multa”.

DANILO – “Domani dobbiamo scendere in campo per vincere, non c’è altro risultato. La partita dura 95 minuti e ogni tanto anche oltre. Servirà una gara intelligente e il giusto spirito. Sappiamo che dobbiamo migliorare e crescere, non possiamo regalare un tempo come abbiamo fatto con la Salernitana. Domani non possiamo sbagliare, anche perché il Benfica è una squadra di qualità. Mi trovo bene e mi diverto da centrale, forse di più rispetto alle altre posizioni.

Danilo risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Sarà una partita difficile, come lo sono tutte. Domani ha certamente un’importanza diversa, abbiamo perso col PSG e non vincere domani sarebbe negativo per noi. E’ decisiva, servirà grande senso di responsabilità, oltre che il massimo impegno. Però dobbiamo scendere in campo senza troppe pressioni, cercando di sfruttare l’appoggio del nostro pubblico. Sarà una bella serata e una partita importante”.