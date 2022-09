Champions League | Bayern inarrestabile, vince il Liverpool: crollano Atletico Madrid e Porto

Seconda giornata di Champions League in cui vince il Bayern Monaco sul Barcellona, bene il Liverpool: disastro Atletico Madrid e Porto

Apre la seconda giornata della fase a gironi di Champions League l’Inter, che esce con i primi tre punti dalla trasferta in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen. Decisivi i gol di Dzeko e Dumfries. Nell’altro anticipo delle 18:45 crolla invece il Tottenham di Antonio Conte, che perde 2-0 contro lo Sporting Club de Portugal con i gol di Paulinho e Arthur Gomes oltre il novantesimo.

Il big match di serata poi indubbiamente è quello tra Bayern Monaco e Barcellona, le altre due squadre presenti nel gruppo C dell’Inter. A trionfare sono i padroni di casa tedeschi grazie ai gol di Hernandez e Sane nella ripresa. Bayern in testa al girone con sei punti, mentre Inter e Barcellona si giocheranno tutto nelle prossime due partite testa a testa. Nello stesso girone del Tottenham invece il Marsiglia crolla in casa contro l’Eintracht Francoforte, che vince grazie al gol di Lindstrom nel primo tempo.

Champions League, disastro Porto e Atletico: il Liverpool vince nel finale

La grande sorpresa di questa Champions League è senza dubbio il Club Brugge. La squadra belga dopo aver vinto la prima contro il Leverkusen strapazza il Porto al do Dragao vincendo per 0-4. I gol sono firmati da Jutgla, Sowah, l’ex Bologna Skov Olsen e Nusa. Crolla anche l’Atletico Madrid in Germania contro il Bayer Leverkusen. Nel finale i gol di Andrich e Diaby battono Simeone.

Dopo la brutta sconfitta contro il Napoli fatica ancora una volta il Liverpool ma riesce a vincere contro l’Ajax per 2-1 con i gol di Salah e Matip, intervallati dal pari del giovane talento Kudus.

Risultati 2° giornata Champions League:

Viktoria Plzen-Inter 0-2 (20′ Dzeko, 70′ Dumfries)

Sporting CP-Tottenham 2-0 (90′ Paulinho, 93′ Arthur Gomes)

Bayern Monaco-Barcellona 2-0 (50′ Hernandez, 54′ Sane)

Porto-Club Brugge 0-4 (15′ Jutgla, 47′ Sowah, 52′ Skov Olsen, 89′ Nusa)

Marisiglia-Eintracht Francoforte 0-1 (43′ Lindstrom)

Liverpool-Ajax 2-1 (17′ Salah, 27′ Kudus, 89′ Matip)

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 2-0 (82′ Andrich, 84′ Diaby)

Classifiche Champions League

Classifica Girone A: Ajax 4, Napoli 3, Liverpool 3, Rangers 0

Classifica Girone B: Club Brugge 6, Leverkusen 3, Atletico Madrid 3, Porto 0

Classifica Girone C: Bayern Monaco 6, Barcellona 3, Inter 3, Viktoria Plzen 0

Classifica Girone D: Sporting CP 6, Tottenham 3, Eintracht Francoforte 3, Marsiglia 0