Rottura del crociato, è UFFICIALE: la sua stagione è già finita

È ufficiale: rottura del legamento crociato del ginocchio destro per l’attaccante. Il comunicato del club dopo il grave infortunio

Un altro grave infortunio mette fuori dai giochi un attaccante per il resto della stagione. È confermata l’entità del problema accusato dall’ex Serie A.

La notizia tanto temuta è arrivata nelle ultime ore: Umar Sadiq, infortunatosi nel corso di Real Sociedad-Getafe, ha di fatto già concluso la sua stagione. L’attaccante ex Roma e Torino ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, come ha evidenziato la risonanza magnetica a cui si è sottoposto il giocatore questa mattina. Sadiq è arrivato a San Sebastian dieci giorni fa per sostituire Alexander Isak, passato al Newcastle per circa 70 milioni di euro. Ora dovrà operarsi e tornerà in campo solo nel 2023. Vane le speranze di Imanol Alguacil nell’immediato post partita: “Non sono un medico, aspetteremo che venga eseguita la corrispondente risonanza magnetica. Quello che posso dire, perché è avvenuto molto vicino a me, è che l’immagine è stata brutta. Non voglio azzardare, aspetteremo e speriamo che non sia niente di grave. Era importante per noi, perché se ho scommesso su di lui è stato perché ho capito che ci avrebbe aiutato molto. Aspettiamo, ma l’immagine è stata brutta. Non voglio rischiare neanche, noi aspetterò la risonanza magnetica. Spero non sia nulla di grave, ma è vero che l’immagine non è stata per niente buona”. I timori del tecnico nel post partita sono stati confermati.

Questo il comunicato ufficiale diffuso dalla Real Sociedad: “Umar Sadiq ha subito una torsione al ginocchio destro durante la partita Getafe-RS. La risonanza magnetica fatta questa mattina mostra una rottura del legamento crociato anteriore. È una lesione sussidiaria del trattamento chirurgico. Nei prossimi giorni inizierà il trattamento con fisioterapia e lavoro personalizzato”. Pesante tegola, dunque, per la squadra spagnola che perde il centravanti che avrebbe dovuto sostituire Isak. Sadiq si rivedrà in campo solo a 2023 inoltrato.