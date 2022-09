Bologna e Udinese di rimonta: pari in zona salvezza

Pomeriggio di Serie A con tre gare in contemporanea alle ore 15. Non sono mancati i gol, soprattutto a Bologna, mentre in Lecce-Monza occhio alle panchine. La situazione

Dopo il lunch match pareggiato tra Atalanta e Cremonese il focus è passato sulle gare delle ore 15 valide per la sesta giornata del campionato di Serie A. Tre sfide complessivamente molto equilibrate che hanno visto scendere in campo chi come Bologna, Lecce e Monza lotta per la salvezza, chi come la Fiorentina è reduce da un impegno europeo per chiudere poi il quadro anche col confronto tra Sassuolo e Udinese.

Proprio la sfida tra neroverdi e bianconeri ha riservato un copione piuttosto particolare con i padroni di casa avanti con Frattesi che hanno dovuto cambiare completamente lo spartito tattico dopo l’espulsione di Tressoldi arrivata a fine primo tempo. Nella ripresa infatti, l’Udinese forte della superiorità numerica non ha perso la chance per riagguantare il pari con il neo entrato Beto prima di ribaltare completamente tutto con la rete stupenda di Samardzic e quella conclusiva dello stesso centravanti portoghese che hanno regalato tre punti agli ospiti.

Lecce-Monza, Bologna-Fiorentina e Sassuolo-Udinese: tra rimonte e un pari che non accontenta nessuno

Grande risposta di carattere per il Bologna, che dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic, con Thiago Motta ad osservare la squadra dalla tribuna, ha compiuto un colpo importante andando a vincere la prima gara della stagione contro la Fiorentina in rimonta. Barrow e Arnautovic hanno infatti ribaltato la situazione in un paio di minuti.

Chiude il quadro la lotta diretta tra neopromosse che concorrono per la salvezza. Al Via del Mare la sfida tra Lecce e Monza termina 1-1 con Gonzalez che a inizio ripresa ha rimesso in pari la situazione dopo il vantaggio iniziale di Sensi su stupenda punizione. Gara che può valere tanto soprattutto per i due allenatori, Baroni e Stroppa, entrambi al centro delle polemiche e delle voci relative al futuro dopo un inizio a rilento. In particolare per il tecnico del Monza si tratta del primo punto che interrompe una terribile striscia di cinque ko, mentre i salentini salgono a quota tre ma restano ancora a secco di successi. Per entrambi doveva essere la giornata della svolta per scongiurare brutte sorprese ma in questo caso potrebbe trattarsi di un punto che non accontenta nessuno.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Atalanta e Milan 14 punti; Udinese 13; Inter 12; Roma* e Torino 10; Juventus* 9; Lazio* 8; Salernitana*, Fiorentina, Bologna e Sassuolo 6; Verona* e Spezia 5; Empoli* 4; Lecce 3; Sampdoria, Cremonese 2; Monza 1.

*una gara in meno