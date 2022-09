DIRETTA Serie A, Lecce-Monza 1-1 e Sassuolo-Udinese 1-1: Beto pareggia i conti

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Via del Mare’ tra il Lecce di Baroni e il Monza di Stroppa e quello del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Dionisi e l’Udinese di Sottil in tempo reale

Dopo il derby lombardo del lunch match tra Atalanta e Cremonese, la sesta giornata del campionato di Serie A propone altre due partite molto interessanti. Scontro diretto in chiave salvezza tra le due neopromosse Lecce e Monza, ancora a caccia del loro primo successo. Ma anche sfida tra formazioni che si candidano ad essere tra le sorprese di questa stagione, ossia il Sassuolo e l’Udinese.

Da una parte, allo stadio ‘Via del Mare’, i giallorossi di Marco Baroni vogliono rialzare la testa dopo il ko di misura nel monday night contro il Torino e provare a centrare la prima vittoria di questo campionato per tentare di uscire dalla zona retrocessione. Per i biancorossi di Giovanni Stroppa, che potrebbe essere alla sua ultima spiaggia se non dovesse centrare un risultato positivo, è l’occasione per fare i loro primi storici punti in Serie A e operare il sorpasso in classifica. Lo scorso anno, in Serie B, su questo stesso campo i salentini si imposero con un netto 3-0.

Dall’altra parte, al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, i neroverdi di Alessio Dionisi vogliono interrompere la serie di tre pareggi consecutivi rimediati contro Spezia, Milan e Cremonese e tornare a vincere per riavvicinarsi alla zona delle coppe europee della graduatoria. I bianconeri di Andrea Sottil, invece, vogliono allungare la striscia di tre successi di fila ottenuti contro Monza, Fiorentina e Roma per continuare a sognare in grande. Calciomercato.it vi offre i due match in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lecce-Monza e Sassuolo-Udinese

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella, Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Banda, Ceesay, Di Francesco All. Baroni.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Mari, Izzo; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari All. Stroppa.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Mateus Henrique; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu. All. Sottil

CLASSIFICA SERIE A: Napoli*, Atalanta* e Milan * 14 punti; Inter* 12; Udinese, Roma e Torino* 10; Juventus 9; Lazio 8; Salernitana, Fiorentina e Sassuolo 6; Verona e Spezia* 5; Empoli 4; Bologna 3; Sampdoria*, Cremonese* e Lecce 2; Monza 0.

*una gara in più