DIRETTA Serie A, Lazio-Verona 0-0 | Ci prova Milinkovic LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e il Verone di Cioffi in tempo reale

La Lazio riceve il Verona nel primo posticipo domenicale valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, in una sfida che mette in palio tre punti già molto importanti per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi.

Reduci dalla bella vittoria all’esordio della fase a gironi di Europa League contro il Feyenoord, i biancolesti di Maurizio Sarri vogliono tornare al successo anche in campionato dopo il ko interno contro il Napoli con polemiche arbitrali annesse che aveva fatto seguito al pareggio in trasferta contro la Sampdoria per riavvicinarsi alla parte alta della classifica. I capitolini, però, dovranno fare a meno dello squalificato Cataldi. Dal canto, invece, i gialloblu di Gabriele Cioffi vogliono dare seguito alla prima vittoria in Serie A ottenuta la settimana scorsa proprio contro la Samp per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della graduatoria. La scorsa stagione, su questo stesso campo, la partita finì con un rocambolesco pareggio 3-3, ma era l’ultimo turno del campionato. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lazio-Verona

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Coppola; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lazovic, Lasagna; Henry. All. Cioffi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Atalanta e Milan 14 punti; Udinese 13; Inter 12; Roma* e Torino 10; Juventus* 9; Lazio* 8; Salernitana*, Fiorentina, Bologna e Sassuolo 6; Verona* e Spezia 5; Empoli* 4; Lecce 3; Sampdoria, Cremonese 2; Monza 1.

*una gara in meno