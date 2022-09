DIRETTA Serie A, Juventus-Salernitana 0-2 | Inizia la ripresa! LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Juventus-Salernitana, posticipo domenicale della sesta giornata di Serie A

Dopo la sconfitta in Champions League contro il PSG e lo stentato pareggio per 1-1 in casa della Fiorentina, la Juventus torna in campo questa sera e chiude il programma domenicale della sesta giornata di Serie A contro la Salernitana. La squadra allenata da Massimiliano Allegri è obbligata a vincere per non perdere troppo terreno rispetto al treno di testa e per rispondere ai successi di Inter, Milan e Napoli di sabato. Il tecnico bianconero dovrà gestire un’emergenza totale a centrocampo, con le assenze di Locatelli e Rabiot che hanno complicato ulteriormente i piani.

Assenze importanti il cui effetto potrebbe riverberarsi anche sulla sfida di mercoledì sera contro il Benfica. Ferma a quota nove punti in classifica, in caso di successo la Juve raggiungerebbe l’Inter e sorpasserebbe momentaneamente la Roma, impegnata domani sera nel monday night in casa dell’Empoli. L’undici di Davide Nicola, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di vestire i panni di vittima sacrificale. Dopo la sconfitta all’esordio contro Mourinho, il tecnico dei campani ha inanellato una serie di quattro risultati utili consecutivi (tre pareggi e una vittoria) e non ha alcuna intenzione di fermarsi sul più bello.

Anche se per riuscirci, deve sperare che non trovi conferma il vecchio adagio “non c’è due senza tre”, visto che le sfide dello scorso anno si sono concluse entrambe con una vittoria bianconera per due reti a zero. Calciomercato.it seguirà la sfida dell’Allianz Stadium in tempo reale.

Probabili formazioni Juventus-Salernitana

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Vilhena, Maggiore, Coulibaly, Mazzocchi; Piatek, Dia. All. Nicola

CLASSIFICA:

Napoli, Atalanta e Milan 14 punti; Udinese 13; Inter 12; Lazio 11; Roma* e Torino 10; Juventus* 9; Salernitana*, Fiorentina, Bologna e Sassuolo 6; Verona e Spezia 5; Empoli* 4; Lecce 3; Sampdoria e Cremonese 2; Monza 1.

*una partita in meno