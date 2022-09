Calciomercato Juve, lo vogliono tutti: deciso il nuovo acquisto di gennaio

La Juve è pronto a tornare in maniera importante sul calciomercato a gennaio e un colpo in particolare è necessario per Massimiliano Allegri: scelta presa

Il futuro della Juve è già adesso. Sì, perché i bianconeri, nonostante una sessione di calciomercato estiva ricca per Massimiliano Allegri, e fatta di molti stravolgimenti, hanno ancora bisogno di alcuni colpi specifici per rinforzare in maniera decisiva la sua rosa.

La Vecchia Signora, in quest’inizio di stagione, ha dovuto fare i conti con diversi problemi, soprattutto dal punto di vista del gioco ed è stata spesso sotto i riflettori e le critiche dei tifosi, perché la manovra della squadra spesso non è risultata sufficiente e comunque diverse prestazioni non hanno convinto. A dire il vero, le assenze hanno svolto un ruolo importantissimo, dato che il tecnico alcuni giocatori l’ha avuti poco o niente, soprattutto gente come Paul Pogba, tornato a Torino per fare subito la differenza. In attesa del francese, comunque, alcune crepe strutturali è possibile comunque trovarle tra i bianconeri e sono soprattutto nelle zone arretrate del campo. In particolare, ci riferiamo alla fascia sinistra, dove Alex Sandro veniva da un paio di stagioni al di sotto delle aspettative e una valida alternativa come Luca Pellegrini è andata via.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 💥L’emergenza infortuni e il rendimento sotto le aspettative di alcuni big impongono alcune riflessioni in casa Juve. In vista del mercato di gennaio, qual è la priorità dei bianconeri❓ 📲VOTA e COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 11, 2022

Calciomercato Juve, i tifosi hanno già scelto: serve un nuovo terzino sinistro

I nostri utenti su Twitter hanno ulteriormente bocciato proprio il terzino brasiliano nella giornata di oggi. Infatti, abbiamo chiesto nel quotidiano sondaggio di Calciomercato.it, quale debba essere la priorità per la Vecchia Signora durante la sessione di gennaio. Nelle risposte non ci sono stati dubbi: addirittura il 75,7% dei nostri utenti ha votato perché arrivi un ricambio di Alex Sandro a sinistra. Al secondo posto, si è piazzato, decisamente distaccato con il 13,5% un nuovo centrocampista centrale e in penultima e ultima posizione, a pari merito, un ricambio di Cuadrado e un difensore centrale di sinistra. Insomma, il messaggio alla Juve è stato lanciato sul calciomercato, ma vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.