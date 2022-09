Serie A, Napoli-Spezia 1-0: Raspadori vale 3 punti, Spalletti vola in vetta

Vittoria in extremis ottenuta dal Napoli di Luciano Spalletti grazie alla rete di Giacomo Raspadori

Il primo gol di Giacomo Raspadori con la maglia del Napoli vale i tre punti per la formazione di Luciano Spalletti. Dopo una partita opaca giocata dagli azzurri con scelte poco lucide, ci ha pensato l’ex Sassuolo a riscattare una prova complicata e piena di errori fino a quel momento.

La vittoria per 1-0 su un buonissimo Spezia, però, porta la firma anche di Luciano Spalletti, bravo prima a lanciare nella mischia il giovane Gaetano – autore dell’assist – e coraggioso nella scelta di non sostituire Raspadori nella ripresa nonostante la partita non positiva sino a quel momento.

Funziona dunque il turnover del tecnico toscano, in un certo senso obbligato dopo le energie profuse nell’impegno europeo dello scorso mercoledì in Champions League, in una notte divenuta magica grazie al sonoro e storico successo per 4-1 sul Liverpool. Effetto europeo che evidentemente non si è esaurito questo pomeriggio e che ha spinto gli azzurri verso un’altra importante vittoria in campionato.

Napoli-Spezia 1-0, prima gioia per Raspadori in maglia azzurra

Una gara sbloccata dell’ex Sassuolo solamente al minuto 89, in un pomeriggio che sembrava stregato per gli azzurri. Complice, come dicevamo, l’ampio turnover scelto da Spalletti, per il Napoli il match contro lo Spezia si stava mettendo parecchio male. Poche opportunità create dalla formazione partenopea durante tutta la partita e qualche brivido in difesa che per poco non rovinava l’euforia del momento partenopeo.

A togliere ogni dubbio la rete di Raspadori, che porta il Napoli momentaneamente in vetta alla classifica a quota 14 punti. In attesa delle rimanenti gare della sesta giornata di Serie A, con il successo sullo Spezia Spalletti ha trovato il sorpasso sull’Atalanta al primo posto. Va sottolineata comunque l’ottima prova della squadra allenata da Gotti, che ancora una volta si conferma una squadra parecchio ordinata in campo e difficile da affrontare per qualsiasi squadra.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 14 punti, Atalanta 13, Milan 11, Udinese 10, Roma 10, Torino 10, Juventus 9, Inter 9, Lazio 8, Salernitana 6, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Verona 5, Spezia* 5, Empoli 4, Bologna 3, Lecce 2, Sampdoria 2, Cremonese 1, Monza 0.

* Una partita in più