Napoli-Spezia, Spalletti lo esalta nel post gara: “Bravo!”

Napoli-Spezia, parole d’elogio da parte di Spalletti per il suo giocatore al termine della sfida del Maradona

“In campionato ci sono partite da vincere assolutamente o partite da alta classifica. Questa era una gara da vincere assolutamente”. Così Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ al termine del match vinto dai suoi ragazzi contro lo Spezia.

“In qualche situazione abbiamo concesso qualcosa, ma abbiamo preparato alcune occasioni per fare gol, questa è una vittoria meritatissima dal punto di vista del gioco e della ricerca dei calciatori. Una gara difficile perché si gioca alle 15 dopo una gara come il Liverpool, ma noi la partita l’abbiamo fatta. I ragazzi grazie alla loro insistenza l’han portata a casa”.

Una vittoria contro un avversario difficile: “Sinonimo di maturità, di qualità, ma i calciatori non devono accontentarsi. Sono punti determinanti, ma non bisogna accontentarsi. Noi abbiamo fatto le cose fatte bene. Raspadori è stato sempre in partita, ha fatto una gara eccezionale: bravo Raspa! Il suo lavoro si è dovuto raddoppiare perché non abbiamo fatto girare bene la palla. Lui è una via di mezzo centro-sinistra e ha fatto gol in quella che è la sua posizione. I miei collaboratori mi hanno detto di prendere in considerazione l’opportunità di farlo giocare lì”.