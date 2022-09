DIRETTA Serie A, Inter-Torino 0-0 | Parata di Handanovic su Sanabria – LIVE

Dopo la sconfitta patita in Champions contro il Bayern, l’Inter torna in campo per la sesta giornata del campionato di Serie A e ospita il Torino

Il 2-0 casalingo inflittogli dal Bayern Monaco, nell’esordio della fase a gironi della Champions League, ha aperto diverse discussioni in casa Inter. Adesso, però, è tempo di pensare alla Serie A e, per la sesta giornata del campionato, a Milano arriva il Torino.

Per la squadra di Simone Inzaghi, quella contro i bavaresi è stata la seconda sconfitta consecutiva dopo quella nel sentitissimo derby contro i ‘cugini’, e campioni d’Italia in carica, del Milan di Stefano Pioli. I nerazzurri hanno racimolato, fino ad oggi, 9 punti, come la Juventus di Massimiliano Allegri, frutto di tre vittorie e due sconfitte, e hanno necessità di dare un segnale importante. Di contro, i granata di Ivan Juric arrivano all’appuntamento col morale a mille dopo la vittoria casalinga conquistata contro il Lecce, decisivo ancora Vlasic, e il quarto posto in classifica, in coabitazione con Udinese e Roma, con 10 punti conquistati in questi primi cinque turni. Se dovessero fare il ‘colpaccio’, raggiungerebbero l’Atalanta a quota 13 punti e, nel contempo, aprirebbero una vera e propria crisi in casa Inter. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-TORINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli* 14 punti; Atalanta 13; Milan 11; Udinese, Roma e Torino 10; Inter e Juventus 9; Lazio 8; Salernitana, Fiorentina e Sassuolo 6; Verona e Spezia* 5; Empoli 4; Bologna 3; Sampdoria e Lecce 2; Cremonese 1; Monza 0.