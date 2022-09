Ultimatum al tecnico, sta per saltare un’altra panchina di Serie A

Dopo quella del Bologna un’altra panchina di Serie A sta per saltare. Tecnico a un bivio: sondato già l’erede

Dopo sole cinque giornate la prima panchina di Serie A è già saltata. A farne le spese è stato Sinisa Mihajlovic, esonerato dal Bologna non senza qualche dissenso da parte dei tifosi e non solo. Quella rossoblu però potrebbe non essere l’unica panchina a cambiare allenatore in questo inizio di stagione.

Anche quella di Giovanni Stroppa infatti continua a essere in bilico dopo l’inaspettato inizio di stagione negativo del Monza. I brianzoli hanno collezionato cinque sconfitte in cinque partite, affrontando comunque squadre importanti come Roma, Atalanta e Napoli. Nonostante la conferma del tecnico da parte di Galliani dei giorni scorsi, quello di domani contro il Lecce sarà un crocevia fondamentale per il destino di Stroppa sulla panchina del Monza. Il club ha già sondato l’eventuale sostituto.

Lecce-Monza il crocevia per Stroppa: se perde c’è Ranieri

Zero punti nelle prime cinque partite di campionato non era di certo l’esordio in Serie A che Berlusconi e Galliani si aspettavano per il Monza. Per questo motivo la partita di domani contro il Lecce diventerà decisiva per le sorti di Giovanni Stroppa, il cui ruolo in panchina continua a essere sempre più in bilico.

Qualora dovessero arrivare i tre punti potrebbe essere l’inizio di una risalita importante per la squadra brianzola, ma in caso contrario diventerebbe quasi inevitabile l’esonero di Stroppa. Nel secondo caso la società avrebbe però già pronto il sostituto. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il Monza avrebbe già sondato il terreno per Claudio Ranieri come possibile sostituto di Stroppa sulla panchina brianzola. Dunque il match in programma domani al Via del Mare di Lecce oltre a essere un primo scontro salvezza importante per il Monza, sarà anche quello che determinerà il futuro in panchina della squadra. Stroppa spera di avere a disposizione i migliori undici, dopo un inizio in cui vanno presi in considerazione anche gli infortuni. Probabile ultima chiamata dunque per Stroppa per rimanere aggrappato al progetto che ha guidato in questi anni per portare il Monza nel massimo campionato.