Scelto il sostituto di Allegri alla Juve: nuova ‘operazione Pirlo’

Non si placano le voci su un possibile addio di Massimiliano Allegri dalla panchina della Juventus in questa stagione

Indicato da molti tifosi come principale colpevole del fallimento evidenziato nella passata stagione della Juventus, Massimiliano Allegri continua ad essere nell’occhio del ciclone. La fiducia nei suoi confronti da parte del presidente Andrea Agnelli non è mai stata messa in discussione, mentre il rapporto col popolo bianconero si è evidentemente incrinato.

La nuova stagione della Juventus, peraltro, non si è aperta nel migliore dei modi. In cinque partite di campionato ha già incassato tre pareggi e due sole vittorie, alle quali va aggiunta la sconfitta dello scorso martedì in Champions League al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain. Un risultato, quello di 2-1 ottenuto contro Messi, Neymar e Mbappé, che ha comunque evidenziato una reazione finale incoraggiante dei bianconeri.

Criticato ferocemente per il ‘non gioco’ espresso dalla sua squadra, Allegri continua ad andare avanti per la sua strada e facendo affidamento alle sue idee. L’impressione è che fin quando non torneranno a pieno regime campioni del calibro di Pogba, Di Maria e Chiesa, tecnicamente sarà difficile mettere in campo la migliore Juventus. L’innesto in extremis di Milik darà una grande mano nelle rotazioni, ma è dall’infermeria che nei prossimi mesi arriveranno le migliori risorse per l’allenatore toscano.

Calciomercato Juve, i tifosi chiedono l’esonero di Allegri: “Vogliono Montero”

Nominato la scorsa estate come nuovo allenatore della Juventus Primavera, Paolo Montero è stato indicato dai tifosi juventini come possibile sostituto di Massimiliano Allegri in panchina in caso di esonero. A raccogliere l’umore che filtra in questo momento nel popolo bianconero, è stato l’esperto giornalista Massimo Franchi che in diretta su ‘Radio Radio’ ha raccontato un retroscena dei giorni scorsi.

Queste sono state le parole del cronista sul possibile sostituto invocato in caso di esonero di Allegri: “Molti tifosi della Juventus, dopo la doppietta in 20 minuti di Mbappé, hanno sperato che il Psg potesse fare una goleada, almeno con la figuraccia ci sarebbe potuto essere l’esonero di Allegri. Quando ho chiesto chi avrebbero voluto al suo posto, hanno risposto che andava bene anche Montero, che da qualche settimana siede sulla panchina della primavera della Juventus”.