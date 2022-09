L’infortunio di Osimhen che preoccupa Spalletti: “Non gioca”

Dopo la grande serata con il Liverpool, Napoli in ansia per le condizioni di Osimhen: l’annuncio di Spalletti sull’infortunio

Una serata memorabile per il Napoli, quella contro il Liverpool, con il roboante 4-1 ai danni dei vice-campioni d’Europa allenati da Klopp che ha fatto impazzire il ‘Maradona’. Prestazione sontuosa da parte di tutti gli azzurri che hanno annichilito i ‘Reds’ per ritmo, intensità, qualità delle giocate. Ma con un po’ di preoccupazione per le condizioni di Victor Osimhen, uscito dal campo per infortunio poco prima della fine del primo tempo.

C’è stato tutto nella partita del nigeriano. Un palo, un rigore conquistato e poi sbagliato, movimenti che hanno squassato la linea difensiva del Liverpool, un assist a Kvaratskhelia che non entra nelle statistiche per il salvataggio di van Dijk sulla linea sul tiro del georgiano. E poi l’infortunio, con un gesto fatto a compagni e staff medico che ha preoccupato e non poco.

Napoli, Spalletti annuncia la durata dello stop di Osimhen: quante partite può saltare

Nel secondo tempo, Osimhen è riemerso dagli spogliatoi tornando in panchina, con una borsa del ghiaccio applicata sulla coscia sinistra ben visibile anche sotto il pantalone della tuta. L’attaccante ha assistito agli ultimi minuti di gara con partecipazione ma anche con una espressione corrucciata che non promette molto di buono per gli azzurri. Sulle condizioni del giocatore, in attesa degli esami medici che daranno maggiori certezze, ha svelato qualcosa Luciano Spalletti, in conferenza stampa al termine della sfida di ieri sera. “Osimhen a rischio per sabato (con lo Spezia, ndr)? Non è a rischio, non gioca sicuramente. E non giocherà altre partite nelle prossime settimane, visto che si tratta di un problema muscolare”. Si può avere dunque la materiale certezza che il numero 9 dei partenopei resti fuori non soltanto per la sfida di sabato alle 15 contro i liguri in campionato, ma anche per quella della settimana prossima in Champions League in casa dei Rangers e per la sfida di alta classifica della settima giornata, il 18 settembre, a San Siro contro il Milan. Dopodiché, verrà la pausa. La speranza del Napoli è che gli esami rivelino un infortunio non particolarmente grave, per provare a riaverlo il 1 ottobre al ‘Maradona’ contro il Torino.