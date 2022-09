Milan, Thiaw: “Subito un’esperienza estrema. Sono un giocatore forte”

Parla uno dei volti nuovi del Milan. Il difensore tedesco, arrivato dallo Schalke 04, si presenta in conferenza stampa a Milanello

Giornata di presentazioni in casa Milan. Uno dei volti nuovi, dell’ultimo calciomercato, parla alla stampa. Si tratta di Malick Thiaw, arrivato a titolo definitivo dallo Schalke 04, interviene in conferenza stampa, da Milanello.

Milan, le dichiarazioni del difensore tedesco

Cosa significa il Milan per te? – “Ho iniziato a giocare presto. Il calcio è una passione. Essere qui mi rende orgoglioso e sono onorato di vestire il rossonero. Mi pongo sempre degli obiettivi. Essere qui è un grande risultato ma voglio crescere ancora. Voglio migliorare in ogni allenamento e giocare il maggior numero di partite possibile”.

Caratteristiche di Thiaw – “Sono un giocatore forte. Bravo nei contrasti e nei duelli aerei. Ho un fisico che mi aiuta, penso di essere un buon giocatore. Maldini? E’ un grande emblema. Il Milan ha avuto grandi difensori, da piccolo seguivo Ronaldinho e Kaka“.

Acquisto a titolo definitivo – “Ringrazio per avermi preso così. Sono grato al Milan ma è solo l’inizio. Devo dimostrare ogni giorno il mio lavoro. Dipende tutto solo da me”

Pioli – “Per me qua è una novità tutto. Con lui gli allenamenti sono intensi con tanta tattica. E’ molto diversa da quella tedesca”.

Fuori dalla lista Champions League? “Devo offrire un pacchetto di qualità, devo mettermi a servizio della squadra per cercare di convincere il mister a inserirmi nella lista a gennaio”.

Interessa da gennaio – “C’erano stati degli incontri in inverno, dei contatti ma non si è chiuso l’affare. Se sono qui vuol dire che ho lavorato bene nel corso del resto della stagione. Per me questa è una conferma questa”.

Prima esperienza a San Siro – “Ho fatto il mio ‘debutto’ nel derby, è stata un’esperienza enorme. E’ stata quasi un’esperienza estrema, senza nulla togliere ai tifosi dello Schalke 04”.

Pronuncia del nome? – “Si dice come ‘ciao’ in italiano”.