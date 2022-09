Europa indigesta per le italiane: Roma al tappeto, solo pari per la Viola

Non un giovedì positivo per le italiane impegnate nel pomeriggio: la Roma viene sconfitta dal Ludogorets in Europa League, pari Fiorentina in Conference

Un giovedì complicato per le squadre italiane impegnate in Europa. Se in Champions, solo il Napoli è riuscito a portare a casa i tre punti, non va meglio tra Europa League e Conference, in attesa dell’impegno serale della Lazio contro il Feyenoord.

Reduce dal successo proprio in Conference, la Roma subisce una imprevista battuta d’arresto sul campo del Ludogorets. I giallorossi mostrano tutti i limiti presenti attualmente, soprattutto in fase di impostazione: la formazione di Mourinho non è riuscita a sfruttare le occasioni avute e sono state punite nella ripresa da un gol di Cauly al 72′. Nel finale poi succede di tutto: prima Shomurodov realizza il gol del pareggio, poi nel giro di tre minuti tocca al nuovo entrato Nonato riportare in vantaggio i padroni di casa. Ed è proprio il suo il gol che fissa il punteggio sul 2-1 e regala tre punti preziosi al Ludogorets, lasciando alla Roma di Mourinho i pensieri per il secondo ko consecutivo. Nell’altra partita del girone dei giallorossi, è il Betis ad avere la meglio dell’HJK: 0-2 il risultato finale che fa iniziare al meglio l’avventura europea degli spagnoli.

Ludogorets-Roma 2-1: 72′ Cauly (L), 86′ Shomurodov (R), 89′ Nonato (L)

Classifica: Betis 3, Ludogorets 3, Roma 0, HJK 0

Conference, la Fiorentina parte con un pareggio

La Fiorentina, altra italiana impegnata nel pomeriggio, non va oltre l’1-1 al debutto in Conference. I viola non festeggiano come si deve il ritorno in Europa e vengono riacciuffati dai rumeni del RFS nei minuti finali.

A sbloccare il match per la squadra di Italiano è Barak in avvio di ripresa. I padroni di casa non riescono però ad approfittare del vantaggio, mancano la possibilità di chiudere l’incontro e al 74′ subiscono il gol del pareggio firmato da Ilic. Nell’altro match del girone, netta vittoria del Basaksehir sul campo degli Herts (4-0).

Fiorentina-RFS 1-1: Barak (F), Ilic (R)

Classifica: Basaksehir 3, Fiorentina e RFS 1, Hearts 0