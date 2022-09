Donnarumma infastidito dal PSG: programmato il ritorno in Serie A

L’erroraccio di Donnarumma contro la Juventus non è passato inosservato alla dirigenza del PSG e può essere anche sintomo dei malumori dell’ex Milan

La sfida tra PSG e Juventus ha offerto numerosissimi spunti di riflessione, tecnici, tattici ma non solo. I francesi hanno mostrato la loro grande qualità, lo spettacolo del gioco quando Messi, Neymar e Mbappe si accendono. Ma al contempo, hanno anche – per certi versi – fatto il minimo indispensabile, non chiudendo definitivamente la gara nel primo tempo.

I bianconeri, invece, sono rimasti sempre in corsa, giocando forse la partita migliore dell’anno, anche considerando l’avversario. Anche la Juve ha avuto le sue occasioni, sbattendo su Donnarumma che però l’aveva riaperta con un pessimo intervento in uscita. Quella sul gol di McKennie è stata l’ennesima ‘papera’ del portiere italiano, che già l’anno scorso – al netto di parecchi interventi decisivi – ha fatto discutere per più di qualche errore evidente. E la presenza di Keylor Navas non fa che aumentare i dubbi.

A parlarne è ‘L’Equipe’, che scrive di alcune importanti retroscena sulla questione portiere al PSG. L’errore contro la Juventus, infatti, non ha lasciato indifferente la dirigenza dei parigini, con Luis Campos in primis che si interroga da tempo sul dualismo Donnarumma-Navas e la partenza del costaricano. L’ex Real è rimasto al PSG dopo che era praticamente già fuori dal Parc des Princes e sembrava diretto a Napoli.

Campos, quanti dubbi su Donnarumma. Gigio scontento di una scelta del PSG

Lo stesso Campos a inizio stagione, scrive il prestigioso quotidiano francese, non era convinto di lasciar andare Keylor Navas. Il che dimostrebbe proprio la fiducia non così incondizionata in Donnarumma. Non solo, perché il numero 1 della Nazionale ed ex Milan – secondo L’Equipe – sarebbe molto scontento che il PSG non abbia mantenuto la promessa che gli aveva fatto. Ovvero la cessione di Navas.

Un ulteriore elemento che testimonierebbe anche come la situazione portieri sia effettivamente tesa all’interno dei parigini. Dopo l’alternanza dell’anno scorso, con le presenze divise quasi a metà tra i due, in questa stagione Donnarumma è il titolare designato e infatti fino ad ora Navas non ha ancora mai giocato. Otto partite tra campionato e coppe per il PSG, otto partite per Gigio. Ma una situazione, a quanto pare, ancora non risolta.