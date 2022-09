DIRETTA Europa League, Lazio-Feyenoord: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e il Feyenoord di Slot in tempo reale

La Lazio ospita gli olandesi del Feyenoord a Roma in una gara valida per la prima giornata del gruppo F di Europa League, tra le due formazioni sulla carta più forti del girone che comprende anche gli austriaci dello Sturm Graz ed i danesi del Midtjylland.

Da una parte i biancocelesti di Maurizio Sarri, che avrà tutta la rosa a disposizione e rilancerà Maximiano tra i pali scavalcato nelle gerarchie in campionato da Provedel, vogliono rialzare la testa dopo gli ultimi risultati negativi in Serie A con il pareggio contro la Sampdoria e la sconfitta interna contro il Napoli per cominciare nel migliore dei modi l’avventura europea e mettere in discesa il discorso qualificazione. Dall’altra i biancorossi di Arne Slot, finalisti della passata edizione di Conference League e privi di Geertruida, puntano a sfruttare il buon momento in Eredivisie con le tre vittorie di fila su Waalwijk, Emmen e Go Ahead Eagles per tentare il colpaccio e ribaltare i pronostici. L’unico precedente ufficiale tra le due squadre risale addirittura alla seconda fase a gironi della Champions 1999-2000: in quella occasione gli olandesi espugnarono Roma col risultato di 2-1. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

Probabili formazioni Lazio-Feyenoord

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Hysaj, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

FEYENOORD (4-2-3-1): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Timber, Kokcu; Walemark, Szymanski, Dilrosun; Danilo. All. Slot