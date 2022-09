Scontri tra tifosi, UFFICIALE: la gara non si gioca

Non si gioca: scontri tra tifosi. Il match europeo non ha preso inizio e potrebbe non disputarsi. Ecco cosa sta succedendo

Inizia nel peggiore dei modi il giovedì europeo. Il match del Girone D di Conference League, tra Nizza-Colonia, è stato posticipato.

La partita, valevole per la prima giornata, programmata alle ore 18.45 potrebbe anche non giocarsi stasera. L’incontro dell’Allianz Riviera non ha avuto inizio per via dei diversi scontri tra le tifoserie francesi e tedesche, venute a contatto.

Sono attese novità a breve, con una presa di posizione ufficiale della UEFA. In Francia si parla di un tifoso tedesco in condizioni gravi in seguito ad una caduta dalle tribune.

Aggiornamento 19.04 – “Le autorità UEFA – comunica il Nizza -, attraverso i propri canali ufficiali – d’intesa con le autorità locali, hanno deciso di posticipare il calcio d’inizio della partita alle 19:40. Al minimo incidente la partita verrà interrotta”