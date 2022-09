Lukaku tradisce ancora l’Inter: c’entra Antonio Conte

Romelu Lukaku rappresenta tanto per l’Inter del presente, ma non è detto che il belga resti anche nel prossimo futuro. Di seguito le ultime indiscrezioni

L’Inter deve reagire e adesso il tempo inizia già a essere stretto, in una stagione con un calendario speciale e congestionato, in cui gli impegni sono tutti a distanza brevissima l’uno dall’altro e i tempi di reazioni devono essere velocissimi.

Dopo il derby perso contro il Milan, i nerazzurri ieri sera sono caduti ancora, questa volta in Champions League contro il Bayern Monaco. Una sconfitta per 0-2 che ha mostrato i limiti e le fragilità di un’Inter troppo imprecisa nei momenti cruciali e che sembra aver perso quella cattiveria che la contraddistingueva fino a qualche mese fa. E, in tutto ciò, l’assenza di Romelu Lukaku si sta facendo sentire in attacco. Il bomber belga è ancora alle prese con il problema muscolare: Simone Inzaghi ha bisogno di lui per avere nuove soluzioni di gioco e la potenza tipica del suo gioco, sia vicino alla porta, sia attaccando la profondità, uno dei pezzi forti del suo repertorio. Intanto, i discorsi sul suo futuro vanno avanti e c’è chi inizia a temere che l’addio arrivi di nuovo e alla fine di questa stagione.

L’Inter crolla, Lukaku può andare via in estate

È ancora presto per pensarci, ma giugno si avvicina e potrebbe portare in dote un nuovo addio per Romelu Lukaku. Il belga è tornato all’Inter in prestito secco, dunque nulla è deciso sulla sua permanenza. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe un accordo sulla parola per il rinnovo del prestito con il Chelsea, ma Big Rom ha già dimostrato di essere volubile, anche se adesso non ha alcuna voglia di tornare al Chelsea.

‘TuttoSport’ si spinge oltre e parla di un possibile intreccio clamoroso sul calciomercato. Infatti, il Bayern Monaco prenderebbe Harry Kane, che ha un contratto in scadenza nel 2024 con il Tottenham. Gli Spurs di Antonio Conte, a quel punto, virerebbero proprio su Lukaku. In questo caso, il tecnico ex Inter riabbraccerebbe uno dei suoi pupilli in nerazzurro e sostituirebbe immediatamente Kane. Uno scenario terrificante per la Beneamata e comunque ieri sera Beppe Marotta non ha affatto chiarito la situazione, lasciando la porta aperta a qualsiasi eventualità.