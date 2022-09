VIDEO CM.IT | Ludogorets-Roma, allenamento mattutino: che assenza per Mourinho

Allenamento mattutino per la Roma in vista della sfida di Europa League contro il Ludogorets: le ultime di Calciomercato.it

Dopo la batosta rimediata in campionato contro l’Udinese, partita persa con il pesante passivo di 4-0, la Roma si prepara a iniziare il proprio cammino in Europa League. Sorteggiata nel girone insieme a Real Betis, HJK Helsinki e Ludogorets, i giallorossi esordiranno proprio in Bulgaria.

José Mourinho probabilmente opterà per un po’ di turnover, per quanto possibile. Infatti sono diversi gli assenti per infortunio in casa giallorossa: dal lungodegente Wijnaldum a El Shaarawy e Kumbulla che torneranno dopo la sosta. Oltre a Zaniolo, alle prese con l’infortunio alla spalla.

🎥 #Roma in campo, giocatori con pallone e porticine e portieri con i preparatori. Oggi in conferenza stampa insieme a José #Mourinho sarà presente anche il vice #RuiPatricio, Mile #Svilar. @calciomercatoit pic.twitter.com/e2wuNvqvJX — Marco Deiana (@MarcoDeiana95) September 7, 2022

La brutta notizia per il tecnico portoghese però arriva dal bomber Tammy Abraham. L’attaccante inglese infatti dopo la contusione alla spalla ricevuta contro l’Udinese non ha preso parte all’allenamento in gruppo di questa mattina. Per lui solo individuale. Dunque salgono le quotazioni dell’esordio dal primo minuto di Andrea Belotti, che potrebbe sostituire proprio Abraham nella prima partita europea. Gli altri cambi potrebbero riguardare invece le corsie esterne, con Zalewski e Celik che potrebbero avere la meglio su Spinazzola e Karsdorp. Da non escludere anche la possibile presenza di Svilar al posto di Rui Patricio, col portiere serbo che oggi sarà in conferenza stampa con Mourinho