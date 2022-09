Inter-Bayern e Napoli-Liverpool: le ultime su formazioni, mercato e diretta tv

Champions League, seconda serata della prima giornata: in campo Inter-Bayern Monaco e Napoli-Liverpool, tutte le ultime novità

Dopo le gare inaugurali di ieri sera, prosegue il programma della prima giornata di Champions League. Stasera, in campo altre otto gare tutte da seguire, con due dei principali big match che coinvolgono squadre italiane.

Esordi complicati per l’Inter e per il Napoli. I nerazzurri di Simone Inzaghi saranno opposti al Bayern Monaco a San Siro, mentre al ‘Maradona’, contro gli azzurri di Spalletti, sarà di scena il Liverpool. Impegni molto difficili, contro due delle favorite della competizione, ma la parola d’ordine per entrambe sarà provarci e mettere in campo coraggio e qualità per sopperire alla differenza di tasso tecnico. Match inaugurali che non possono essere definiti già decisivi, ma di sicuro importanti, per trovare consapevolezza in un percorso europeo che ci si augura il più duraturo possibile. Il punto sulle ultime su Inter-Bayern Monaco e Napoli-Liverpool, dalle probabili formazioni alle informazioni di mercato e quelle per seguire i match in diretta tv.

Inter-Bayern Monaco, Inzaghi stravolge tutto: novità di formazione, cambiano le gerarchie?

Sarà un’Inter verosimilmente molto diversa rispetto a quella scesa in campo nel derby contro il Milan e uscendo sconfitta per 3-2. Nerazzurri che hanno bisogno di una inversione di tendenza rispetto alle ultime prestazioni e Inzaghi tenta di dare la scossa con alcuni cambi. Innanzitutto, avvicendamento tra i pali, con Onana che si appresta al debutto stagionale al posto di Handanovic. Non una decisione punitiva, da parte del tecnico, ma un modo per far entrare il nigeriano, sul quale c’è grande fiducia, nelle rotazioni. E’ chiaro che da questo momento, l’ex Ajax può provare a giocarsi in maniera credibile le sue chances per raccogliere l’eredità dello sloveno. Un cambio per reparto anche negli altri ruoli: in difesa fuori Bastoni e dentro Dimarco come braccetto di sinistra, a centrocampo Mkhitaryan in luogo di Barella per dare più qualità e in attacco Dzeko (fuori Correa) a far coppia con Lautaro Martinez. Vedremo se le mosse premieranno l’allenatore interista e se suggeriranno, sul medio periodo, cambiamenti nelle gerarchie, al cospetto di un Bayern di Nagelsmann che in Bundesliga ha rallentato a sua volta con due pareggi ma conserva un potenziale di tutto rispetto. Tedeschi che si schiereranno con un 4-2-3-1 spiccatamente offensivo, con Coman, Muller e Sané ad agire alle spalle di Mané.

La gara, a partire dalle ore 21 di stasera, sarà visibile in tv e streaming su Sky e su Mediaset Infinity.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Muller, Sané; Mané. Allenatore: Nagelsmann.

ARBITRO: Turpin (Fra)

Napoli-Liverpool, Spalletti sorride: Osimhen e Lozano ok

Dopo un buon inizio di campionato, il Napoli si presenta all’esame europeo contro il Liverpool. Sperando di ripetere quanto fatto nel biennio di Ancelotti, in cui i ‘Reds’ di Klopp furono sconfitti per due volte a Fuorigrotta (1-0 nel settembre 2018, 2-0 un anno dopo). Spalletti potrà contare molto probabilmente su Osimhen e Lozano. Il nigeriano ha recuperato dall’affaticamento muscolare e se nella rifinitura di oggi riuscirà a calciare senza problemi, sarà del match. Il messicano ha assorbito il trauma cranico e sarà aggregato al gruppo, anche se partirà dalla panchina: al suo posto dall’inizio Politano. Confermatissimi gli altri uomini già scesi in campo all’Olimpico con la Lazio sabato sera. Il Liverpool si schiererà nel suo 4-3-3 tipo, con l’attacco composto da Salah, Darwin Nunez e Luis Diaz. In panchina, almeno inizialmente, Firmino, uomo mercato nel mirino della Juventus.

Fischio d’inizio alle ore 21, il match sarà trasmesso in tv e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Diaz. Allenatore: Klopp.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spa)