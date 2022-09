Incendio vicino all’albergo del Bayern: “Rischio rilevante”

Incendio in un’azienda petrolchimica vicino all’albergo del Bayern Monaco, il Comune avverte: “Evitate esalazioni”

È sorprendente quanto sta succedendo vicino al Bayern Monaco: a San Giuliano Milanese, comune limitrofo all’albergo dove alloggiano i bavaresi in vista della sfida con l’Inter di questa sera, è scoppiato un’incendio in un’azienda petrolchimica. La colonna di fumo tossico è visibile fino a 10km di distanza.

C’è apprensione per quanto sta accadendo a San Giuliano Milanese, dove è divampato un’incendio nella Nitrolchimica, una società che si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi. Un disastro non indifferente, che rischia di ripercuotersi anche sulla gara di Champions League in programma stasera a ‘San Siro’. Il Bayern, infatti, alloggia in un hotel a San Donato Milanese, a pochi chilometri dall’incendio.

Inter-Bayern, incendio e nube tossica vicino all’Hotel dei bavaresi | Comune in allerta

Il Comune di San Giuliano Milanese ha diramato un avviso a tutti i cittadini sul proprio profilo ‘Facebook’ istituzionale: “Per precauzione, si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata”. Queste misure precauzionali saranno prese anche dai giocatori e dallo staff del Bayern Monaco che, come detto, alloggiano a pochi chilometri di distanza dall’incendio. Secondo le prime informazioni, inoltre, ci sarebbero anche diversi feriti nei pressi delle fiamme.

I Bavaresi per la trasferta di Champions risiedono al ‘Crowne Plaza’ di San Donato Milanese, a circa 3,9 km di macchina dalla Nitrolchimica, l’azienda che ha preso fuoco. In linea d’aria, quindi, il club tedesco si trova a meno di 4km dall’epicentro del disastro, con una nube tossica che si sta spandendo sopra tutto il sud Milano. Intanto, è stata costituita un’unità di crisi presso la Prefettura di Milano e ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente) è già sul posto per fronteggiare l’emergenza. Non solo campo, quindi, in vista della partita di stasera: sarà da monitorare quanto sta succedendo vicino al Bayern Monaco.