Inter-Bayern, lo ‘cedono‘ subito: “Davvero inadeguato”

Inter-Bayern Monaco, nerazzurri in grandissima difficoltà dinanzi all’incedere dei bavaresi: tifosi imbufaliti.

Doveva configurarsi come la partita della possibile svolta, ed invece Inter-Bayern Monaco si è tramutata in una lenta e soporifera agonia per i nerazzurri, che hanno faticato tremendamente ad esprimere il proprio gioco: a San Siro termina 0-2 per i bavaresi, che hanno dato la sensazione di poter far male ai padroni di casa in qualsiasi momento alzassero il ritmo.

Dimostrazione di forza importante dei tedeschi: non solo solidità, ma anche velocità, tecnica, aggressività, fantasia e capacità di attaccare gli spazi, imbrigliando i portatori di palla avversaria. L’Inter ha potuto davvero poco contro Muller e compagni, abbozzando una timida reazione solo nei minuti immediatamente successi all’inizio della seconda frazione di gioco, quando i bavaresi hanno abbassato leggermente il ritmo per poi piazzare l’affondo decisivo negli ultimi venti minuti della contesa. Prestazione assolutamente negativa dei meneghini, con il solo Onana che probabilmente riesce a superare la sufficienza, alla luce dei diversi interventi di cui si è reso protagonista, che hanno a lungo tenuto a galla la compagine di Inzaghi.

Inter-Bayern Monaco, Dumfries nel mirino dei tifosi: “Inadeguato”

Il tecnico dell’Inter è finito immediatamente nel mirino dei tifosi: sorte analoga a quella riservata a diversi calciatori nerazzurri. Molte critiche, ad esempio, sono piovute all’indirizzo di Dumfries, che effettivamente si è reso protagonista di una gara non all’altezza, incerto nella fase difensiva e quasi mai propositivo dalla cintola in su. L’olandese ha fatto molta fatica a contenere le folate avversarie: a sporcare la sua prestazione ci hanno pensato anche diverse disattenzioni in fase di non possesso. Da matita blu l’errore in fase di posizionamento che ha permesso a Sané di superare indisturbato l’incolpevole Onana in occasione del goal del momentaneo 0-1. Ecco una parte delle reazioni dei tifosi dell’Inter:

Mi dite perché #Inzaghi non ha richiamato ancora in panchina #Dumfries che è chiaramente non in partita. #InterBayern — Leandro Verde (@leandro_verde) September 7, 2022

#Dumfries stasera è più a disagio di me all’ultimo esame del mio percorso universitario#InterBayern — Marco.schiavon33 (@marcoschiavon33) September 7, 2022